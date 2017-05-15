Кыргызстан и Китай подписали документ о стимулировании развития малого и среднего бизнеса

15 мая 2017, 14:30 Комментарии

На форуме "Один пояс – один путь" Министерство экономики КР и Министерство коммерции КНР подписали программу сотрудничества по стимулированию развития малого и среднего бизнеса. Подписание документа прошло в рамках Форума международного сотрудничества "Один пояс – один путь".

Со стороны Кыргызстана подпись поставил министр экономики Арзыбек Кожошев, со стороны Китая министр КНР Чжун Шань.

На Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" министр экономики Арзыбек Кожошев подписал три документа.

Помимо этого, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики КР и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР об укреплении промышленного потенциала и инвестиционного сотрудничества. Меморандум подписали министр экономики КР Арзыбек Кожошев и председатель Государственного комитета по развитию и реформам Китая Хэ Лифэн.

Необходимо отметить, что Китайская Народная Республика на протяжении многих лет была и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из основных торговых и инвестиционных партнеров, и занимает в общем товарообороте первое место по итогам 2016 года. В 2015 году внешнеторговый оборот между двумя странами составил $1,5 млрд и увеличился на 45,5%, в том числе экспорт составил – $80,1 млн (рост в 2,2 раза), импорт – $1468,4 млн (рост на 42,7%).

В работе форума, проходящего в Пекине, принимают участие главы ряда государств и правительств, руководители крупных международных организаций, в частности высшее руководство 28 стран. Общее число участников форума превышает 1000 человек.