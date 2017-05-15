В МЧС рассказали о причинах активизации оползней в Ошской области

15 мая 2017, 14:58 Комментарии

В Ошской области с начала 2017 года зафиксировано 64 сходов оползня, из них 30 создали чрезвычайную ситуацию: в Узгенском районе – 18, в Алайском районе – 5, Кара-Кульджинском районе — 4, в Чон-Алайском районе — 1, в Кара-Сууйском районе -2 оползня, сообщает пресс-служба МЧС.

В Ошской области наибольшее количество оползней зафиксировано на склонах предгорной зоны Алайского и частично Ферганского хребтов (бассейн реки Жазы). В бассейне реки Жазы наиболее оползнеопасными являются правые притоки Зергер и Ничке; левые притоки Кельдюк, Кандава, Кара-Тарык. В бассейне реки Зергер оползни развиты в основном по левобережью, где имеются древние оползни, активизирующиеся в многоводные годы. Оползни перекрывают русло реки, смещают и разрушают дорожное полотно и сельхозугодия. В долине реки Ничке также оползнеопасным является левый склон, где имеются оползневые трещины, возникшие еще в 1994 году. В долине реки Кельдюк оползнеопасным является левый склон с древними крупными оползнями. В долине реки Кандава левый склон местами поражен оползневыми трещинами длиной до 0,3 км. В бассейне реки Кара-Тарык находится большое количество древних оползней на выровненных поверхностях, которых расположены населенные пункты. В бассейне реки Кара-Дарья наиболее оползнеопасными являются левые притоки реки Тар-Буйга, Токбай-Талаа, Лайсуу (Кызыл-Суу), Карагуз, Джалпак-Таш и левый склон долины реки Кара-Дарья около города Узген. Выше среднего течения реки Буйга наблюдается сплошное развитие древних оползней, которые ежегодно активизируются. В долине реки Токбай-Талаа имеются древние оползни значительных размеров. В долине реки Карагуз происходит активизация древних оползней. Левый склон долины Кара-Дарья на протяжении 15 км древнеоползневой с активизацией на некоторых участках современных оползней. Весной 1988 года образовался современный оползень длиной и шириной около 3 километров. Языковая часть оползня достигла правого берега, перекрыв на некоторое время многоводную реки Кара-Дарья. Грунтовая автодорога между городо Узген и селом Ылай-Талаа, проходящая в основании древнеоползневого склона, ежегодно нарушается при смещении оползня или перекрытием его грунтовой массой. В бассейне рекиКуршаб (Гульча) массовое образование оползней относится к 1977-1978 годам, когда образовались многочисленные поверхностные оползни. С 1987 года началось образование крупных оползней в долине реки Будалык и по левобережью реки Гульча в районе одноименного села.

Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными осадками, повышением сейсмической активности. Согласно справке о накоплении осадков за период с 1 октября по 31 декабря 2016 года на большей части области осадков выпало больше нормы (121-311%). Учитывая это обстоятельство и то, что на большей части территории снег лег на непромерзшую землю, в которую впитывались зимние осадки, наблюдается повышенная активность оползней.