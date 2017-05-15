Отпетые мошенники приватизировали оппозицию

15 мая 2017, 14:50 Комментарии

События последних месяцев, связанные с арестами политических коррупционеров, выявили достаточно серьезную проблему. В Кыргызстане нет оппозиции, а по большому счету ее никогда не существовало. За ширмой политической борьбы скрывались обыкновенные казнокрады, взяточники, мошенники и аферисты, которым своей надуманной и показательной оппозиционностью было удобно прикрывать собственные преступления и прегрешения.

Кто сказал, что оппозиция - это обязательно митинги и толпы дикарей с палками и камнями? Тем не менее именно такой стереотип укрепился в сознании граждан республики. Этому нас научила демократия, в какой-то момент в общественное сознание был подсажен вирус. Если оппоненты власти начинают выступать, то в их словах обязательно присутствует агрессия, угрозы и негатив. Нужно просто обратить внимание на то, что практически в любой речи так называемые оппозиционеры призывают граждан выйти на улицы или грозят массовыми беспорядками. При этом близко нет никакого конструктивизма, единственная цель такого оратора - выйти на трибуну, обругать власть и потом сообщить, что он жертва инакомыслия и вскоре по этой причине может оказаться за решеткой.

Нет смысла даже говорить о том, что ни одна оппонирующая властям партия или политик не представили альтернативную программу развития государства. У политиканствующих элементов нет элементарных простых и понятных лозунгов, под которыми они хотели бы объединить сторонников и завоевать симпатии избирателей. Фактически это говорит о том, что политической борьбы в полном понимании этого слова не существует, и в такой ситуации единственный вариант прихода к власти - это деструктивные действия и шантаж. Поэтому и риторика оппозиции соответствующая, видимо, организовать беспорядки и мародерства - единственное, что они могут на самом деле.

Самое время обратить внимание на качественный состав оппозиции. За последние 6 лет там не появилось ни одного нового лица. Эта ниша плотно занята уже престарелыми активистами НПО и проворовавшимися в свое время чиновниками и депутатами. То есть в лагере оппонентов власти собрана вся политическая шваль, где нет ни одного человека с чистыми руками и помыслами. Сплошь подозреваемые в коррупции, мошенничестве и аферах, а также преданные им марионетки, стоящие на грантовом довольствии иностранных государств. И этот клуб авторитетов с уголовным прошлым в Кыргызстане называет себя оппозицией. А другого лагеря оппонентов власти с разумными идеями и мыслями просто не существует. У адекватных граждан, которые могли бы предложить альтернативные программы или идеи развития государства, нет пространства и возможности для развития.

Право называться оппозиционерами приватизировали коррупционеры. Им называться так необходимо для иммунитета от коррупционных прегрешений прошлого. К слову, Омурбеку Текебаеву, обвиняемому во взяточничестве в крупных размерах и мародерских набегах, это не помогло. Его таки привлекли к ответственности и закрыли в СИЗО ГКНБ. На очереди - Аида Салянова, которая замешана в афере с "Мегакомом" и незаконном продлении адвокатской лицензии Бакиевскому приближенному Алексею Елисееву. Под уголовным делом ходит Алмамбет Шыкмаматов, он так вообще, в свое время используя служебное положение, спихнул Счетной палате по цене значительно выше рыночной подержанный "Мерседес" своей супруги. Может, с чиновничьей колокольни это мелочи, но рядовые граждане сидят годами в тюрьме за гораздо менее серьезные преступления. С ними, кстати, не церемонятся. Поэтому многие задаются вопросом: политические мошенники и аферисты будут сидеть в тюрьме?

Вся оппозиция состоит из личностей, так или иначе имеющих уголовное прошлое. И, кстати, прозападных правозащитников, которые учат нашу страну, как нужно жить по закону, это нисколько не смущает. Лидеры НПО и отпетые коррупционеры теперь политические партнеры. Поэтому и получился микс, где тесно смешались интересы иностранных марионеток и политических аферистов разных времен. На что могут быть способны эти так называемые оппоненты власти?

К сожалению, как таковой оппозиции в Кыргызстане нет, и уже давно. Есть группа реваншистов, которая стремится любыми путями вернуться во власть. В противном случае политические коррупционеры рискуют быть с позором и надолго отправлены в места не столь отдаленные. Одни как огня боятся расследования дел по незаконной приватизации в период акаевского правления. Другие изо всех сил пытаются сохранить тайну разграбления банковских ячеек и мародерств в дни Апрельской революции. Когда в "оппозиции" находится место для представителей семейных воровских династий, где на мошенничествах и аферах попались не только политики, но и их родственники, это уже на самом деле перебор. О каких политических преследованиях может идти речь речь, когда в рядах оппонентов власти сплошь маслокрады из прошлого. И при этом отдельные личности еще и в президенты собираются баллотироваться.