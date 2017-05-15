В Кыргызстане ожидается повышения уровня воды в реках - МЧС

15 мая 2017, 14:36 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. В Кыргызстане ожидается повышение уровня воды в реках, сообщает пресс-служба МЧС страны.

В период с 16 по 19 мая 2017 года в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики, на реках ожидаются подъемы уровней воды, что приведет к селевым паводкам, возможны размывы берегов и подтопление участков и территорий, прилегающих к руслам рек.

15 мая на большинстве рек республики в связи с повышенным температурным фоном отмечались подъемы уровней воды на 1-13 см; на реках Нарын -13-24 см, Падыша Ата -17 см.

Водность большинства рек республики повышенная и составляет 129-198 %.Значительно выше нормы, 201-561%, отмечался сток рек Чон-Ак-Суу, Ала-Арча, Сокулук, Кара-Балта, Чон Кайынды, Талас, Кюмюш Тоо, Нарын (г.Нарын), Большой Нарын, Узун-Акмат, Падыша Ата, Кара-Кулджа и Тар.

На реках Талас (Уч Кошой), Кумуш-Тоо, Узун-Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тентек-Сай, Майлуу - Суу, Кара-Кулджа и Тар расход воды приближен к критической отметке.