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Выживали как могли — самые "сочные" кадры с автобитвы в Канте

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425980-ru.html

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Лента.ру: Тьма киргизская. Как выживают в одной из беднейших стран ЦА

15 мая 2017, 14:20       Комментарии

На картодроме EXTREM в Канте в воскресенье, 14 мая, состоялись вторые в истории Кыргызстана соревнования "на выживание". В "АвтоБитве" участвовали 10 машин.
К участию допускались легковые моноприводные авто, в целях безопасности их каркас укреплялся защитными стойками. Победил водитель, машина которого последней оставалась на ходу. На арене "сражались" как иномарки, так и автомобили советской эпохи.
По итогам зрелищных соревнований первое место занял Павел Хребко на Ford Scorpio.
Первая "АвтоБитва" состоялась 20 ноября прошлого года. Организаторы соревнований планируют проводить данные состязания ежегодно.

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