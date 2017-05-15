Выживали как могли — самые "сочные" кадры с автобитвы в Канте

15 мая 2017, 14:20 Комментарии

На картодроме EXTREM в Канте в воскресенье, 14 мая, состоялись вторые в истории Кыргызстана соревнования "на выживание". В "АвтоБитве" участвовали 10 машин.

К участию допускались легковые моноприводные авто, в целях безопасности их каркас укреплялся защитными стойками. Победил водитель, машина которого последней оставалась на ходу. На арене "сражались" как иномарки, так и автомобили советской эпохи.

По итогам зрелищных соревнований первое место занял Павел Хребко на Ford Scorpio.

Первая "АвтоБитва" состоялась 20 ноября прошлого года. Организаторы соревнований планируют проводить данные состязания ежегодно.