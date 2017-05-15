Штормовое: уровень воды в реках Кыргызстана приближается к критической отметке

15 мая 2017, 14:10 Комментарии

С 16 по 19 мая, в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики, на реках ожидаются подъемы уровней воды что, приведут к селевым паводкам, возможны размывы берегов и подтопление участков и территории, прилегающих к руслам рек, сообщает пресс-служба МЧС.

15 мая на большинстве рек республики в связи с повышенным температурным фоном отмечались подъемы уровня воды на 1-13см; на реках Нарын -13-24см, Падыша Ата -17см.

"Водность большинства рек республики повышенная и составляет 129-198%. Значительно выше нормы, 201-561%, отмечался сток рек Чон-Ак-Суу, Ала-Арча, Сокулук, Кара-Балта, Чон Кайынды, Талас, Кюмюш Тоо, Нарын (г.Нарын), Большой Нарын, Узун-Акмат, Падыша Ата, Кара-Кулджа и Тар. На реках Талас (Уч Кошой), Кумуш-Тоо, Узун-Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тентек-Сай, Майлуу — Суу, Кара-Кулджа и Тар расход воды приближен к критической отметке", – говорится в сообщении.