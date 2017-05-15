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Объявлен сбор средств для подключения ветеранов к цифровому телевидению

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/obyavl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425978-ru.html

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Инвесторы опасаются вкладывать средства в Кыргызстан из-за теневой экономики

15 мая 2017, 14:09       Комментарии

Общественное объединение "Ветераны 365" объявило сбор средств на покупку ресиверов для ветеранов.
По словам активистов, более 200 ветеранов сегодня остались без телевидения, а у фонда есть возможность приобрести только 30 ресиверов, которые позволят просматривать цифровые телеканалы.
"На средства фонда и ваши пожертвования мы можем купить около 30 ресиверов, а нужно еще 200 штук. Для тех, кто хочет купить сам, просьба обратить внимание при покупке на то, чтобы ресивер был универсальным и подходил для всех моделей телевизоров. Потому как более современные модели телевизоров (таких у ветеранов единицы) требуют подключения с кабелем HDMI, а это ещё немаленькая сумма", — отметили в фонде.
Тех, кто хочет помочь, ветеранам могут перечислить денежные средства на платежные реквизиты:
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