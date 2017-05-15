Старшеклассники помогают школьникам переходить через дорогу

15 мая 2017, 14:27 Комментарии

На пересечении улиц Гоголя-Московская старшеклассники вооружившись ярко-зелеными флажками помогают ученикам младших классов переходить через оживленную дорогу. Об этом сообщил корреспондент K—News.

На пересечении улиц Московская-Гоголя Инициатива вызвана участившимися случаем наезда на людей на пешеходных переходах.

Напомним, по данным УПМ в Бишкеке за 4 месяца 2017 года произошло 132 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В результате 142 ребенка получили ранения, 1 ребенок погиб.