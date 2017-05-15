Ученые назвали 15 мая началом конца света

15 мая 2017, 13:55 Комментарии

Конец света близок, заявляют ученые.

Как передает Росбалт со ссылкой на Vistanews, это произойдет после испытаний адронного коллайдера, запуск которого намечен на сегодняшний день. Мнения ученых, участвующих в работе ускорителя заряженных частиц, разделились. Одни прогнозируют невероятный скачок в науке и открытие ранее неизведанных областей, другие предупреждают, что разгон атомных частиц может создать Черную дыру, которая в состоянии поглотить не только Землю, но и всю Солнечную систему.

Есть и те, кто утверждает, что запуск коллайдера буквально разрушит стену между реальным миром и потусторонним. Эксперты уверяют, что в это день будут открыты "врата ада", через которые к людям выйдет вся нечисть.

Известный британский астрофизик Стивен Хокинг ранее заявлял, что исследователи могут случайно создать мироскопическую черную дыру на Большом адронном коллайдере. Пока такого не происходило, но Хокинг с нетерпением ждет это открытие. Он пошутил, что таким образом сможет рассчитывать на Нобелевскую премию по физике.