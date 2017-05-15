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Борцы-вольники Кыргызстана завоевали две медали чемпионата Азии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359844_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425974-ru.html

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15 мая 2017, 14:02       Комментарии

Сборная Кыргызстана по вольной борьбе завершила свое выступление на чемпионате Азии в Нью-Дли (Индия) двумя медалями.
Как сообщает Объединенный мир борьбы, Мучлим Евлаев в весовой категории до 74 кг вышел в финал состязаний, однако схватку за золото уступил Бекзоду Абдурахмонову из Узбекистана.
Еще одну медаль принес легионер Магомед Мусаев (до 97 кг), он сначала проиграл схватку за выход в полуфинал, а затем получил шанс побороться за бронзу, где одолел Батсула Ульзтсайхана из Монголии и занял третье место.
Помимо этого, двое борцов из Кыргызстана Улукбек Жолдошбеков и Адилет Маматаев стали пятыми, проиграв встречи за бронзу.
Напомним, также двумя бронзовыми медалями завершили чемпионат Азии сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе. Призерами стали Нургазы Асангулов и Самат Шырдаков.
Единственное золото чемпионата Азии из Кыргызстана завоевала Айсулуу Тыныбекова по женской борьбе.

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