СЭС: Школьники в Джалал-Абадской области отравились не из-за питьевой воды

15 мая 2017, 14:10 Комментарии

29 учеников школы имени Н. Токторбаева № 5 села Тоскоол-Ата Джалал-Абадской области отравились не питьевой водой. Об этом сегодня, 15 мая, "ВБ" сообщил координатор СЭС по Джалал-Абадской области Усонкул Жоробаев.

По его словам, половину учеников уже выписали, часть собирались выписать сегодня. Состояние ребят оценивается как удовлетворительное.

Почти сразу после массового поступления учеников в больницу были отобраны пробы питьевой воды на лабораторные исследования.

"Мы пробы взяли в тот же день. 13 мая анализы выявили, что все показатели воды были в норме, то есть ухудшение самочувствия учеников вызвано не питьевой водой. Вчера мы были в очаге, поговорили с населением. Ученики младших классов, для которых готовили компоты, чай из этой воды, чувствуют себя нормально. Ухудшение состояния было только у учеников старше 7-го класса. Да и пока непонятно, отравление это или нет, потому что таких симптомов, как тошнота, например, нет. У них было только головокружение. Взяли анализы крови и тогда будет понятно, но это не из-за воды", - рассказал Жоробаев.

Он добавил, что ранее подобных случаев в этом селе не было зафиксировано.

Напомним, 12 мая 13 учеников почувствовали недомогание. 13 мая были госпитализированы уже 29 школьников. Предварительной версией массового ухудшения самочувствия детей было отравление питьевой водой реки Тоскоол-Ата, которая запасается в пятитонную цистерну. Для школьного питания ее используют после кипячения. После инцидента использование воды из цистерны было приостановлено.