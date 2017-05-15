 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Реки Кыргызстана по-прежнему таят опасность селевых паводковРеки Кыргызстана по-прежнему таят опасность селевых паводковОбъявлен сбор средств для подключения ветеранов к цифровому телевидениюОбъявлен сбор средств для подключения ветеранов к цифровому телевидению

СЭС: Школьники в Джалал-Абадской области отравились не из-за питьевой воды

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359854_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425973-ru.html

Похожие новости

Старшеклассники помогают школьникам переходить через дорогу

На счет МЧС поступило почти 2,5 млн сомов пострадавшим в Ошской области

Школьники из КР стали третьими на 51-й международной олимпиаде по химии

В мечетях Чуйской области прочтут пятничный намаз ко Дню памяти умерших от СПИДа

Школьники из КР завоевали бронзовые медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

15 мая 2017, 14:10       Комментарии

29 учеников школы имени Н. Токторбаева № 5 села Тоскоол-Ата Джалал-Абадской области отравились не питьевой водой. Об этом сегодня, 15 мая, "ВБ" сообщил координатор СЭС по Джалал-Абадской области Усонкул Жоробаев.
По его словам, половину учеников уже выписали, часть собирались выписать сегодня. Состояние ребят оценивается как удовлетворительное.
Почти сразу после массового поступления учеников в больницу были отобраны пробы питьевой воды на лабораторные исследования.
"Мы пробы взяли в тот же день. 13 мая анализы выявили, что все показатели воды были в норме, то есть ухудшение самочувствия учеников вызвано не питьевой водой. Вчера мы были в очаге, поговорили с населением. Ученики младших классов, для которых готовили компоты, чай из этой воды, чувствуют себя нормально. Ухудшение состояния было только у учеников старше 7-го класса. Да и пока непонятно, отравление это или нет, потому что таких симптомов, как тошнота, например, нет. У них было только головокружение. Взяли анализы крови и тогда будет понятно, но это не из-за воды", - рассказал Жоробаев.
Он добавил, что ранее подобных случаев в этом селе не было зафиксировано.
Напомним, 12 мая 13 учеников почувствовали недомогание. 13 мая были госпитализированы уже 29 школьников. Предварительной версией массового ухудшения самочувствия детей было отравление питьевой водой реки Тоскоол-Ата, которая запасается в пятитонную цистерну. Для школьного питания ее используют после кипячения. После инцидента использование воды из цистерны было приостановлено.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум