Реки Кыргызстана по-прежнему таят опасность селевых паводков

15 мая 2017, 14:13 Комментарии

В период с 16 по 19 мая в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики, на реках ожидаются подъемы уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В связи с неблагоприятными прогнозами есть большая вероятность селевых паводков, возможны размывы берегов и подтопление участков и территорий прилегающих к руслам рек.

15 мая на большинстве рек республики в связи с повышенным температурным фоном отмечались подъемы уровней воды на 1-13 см: на реках Нарын - 13-24 см, Падыша Ата - 17 см.

Водность большинства рек республики повышенная и составляет 129-198%. Значительно выше нормы, 201-561%, отмечался сток рек Чон-Ак-Суу, Ала-Арча, Сокулук, Кара-Балта, Чон Кайынды, Талас, Кюмюш Тоо, Нарын, Большой Нарын, Узун-Акмат, Падыша Ата, Кара-Кульджа и Тар.

На реках Талас (Уч Кошой), Кумуш-Тоо, Узун-Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тентек-Сай, Майлуу-Суу, Кара-Кульджа и Тар расход воды приближен к критической отметке.