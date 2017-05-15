Кыргызстан перешел на цифровое телевещание, аналоговое отключено

15 мая 2017, 13:50 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. В ночь с 14 на 15 мая по всему Кыргызстану были отключены все 240 передатчиков аналогового формата вещания наземного телевидения. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.

По ее словам, отключение было произведено по плану о переходе Кыргызстана на цифровой формат вещания телевидения (ЦТВ).

"По всей стране отключены 240 передатчиков аналогового формата. На сегодняшний день по всему Кыргызстану созданы оперативные штабы и работают мобильные группы из числа сотрудников Кыргызтелекома и местного самоуправления. Мы считаем, что готовность была высокая, по состоянию на 8 мая 88% домохозяйств были подключены к цифровому телевидению",- сообщила А.Темирбекова.

Замминистра отметила, что переход с аналогового на цифровое телевидение не коснется абонентов кабельного и интернет-телевидения.

"Все, кто привык смотреть интернет-телевидение, кабельное, IP-телевидение, их этот вопрос не коснется. В этом году также на спутник поднят социальный пакет телеканалов, это расширяет возможности кыргызстанцев, которые до сегодняшнего дня привыкли смотреть спутниковое телевидение. Теперь кыргызстанцы помимо спутника "Ямал", к которому было подключено большинство, могут смотреть на французском спутнике 11 каналов социального пакета", - рассказала замминистра.

По ее словам, для улучшения качества телевизионной картинки были установлены 54 цифровых передатчика, которые обеспечили охват 95% населения, помимо этого в программе была предусмотрена техническая модернизация телеканалов, вошедших в социальный пакет каналов.

"Все каналы обновили свою техническую базу. Кроме этого была построена линия по доставке сигнала, и изображение не имело потерь. На сегодняшний день в программе реализовано 13 каналов в социальном пакете. Кроме того, было предоставлено 2 мультиплекса частным каналам, они также развили свою сеть и на сегодняшний день в Бишкеке свыше 50 каналов, в Оше и Джалал-Абаде - по 36 каналов, в Нарынской и Иссык-Кульской областях - по 22 канала, в Таласской области - 21 канал и в Баткенской области - 19 каналов", - сообщила А.Темирбекова.

При этом она отметила, что в некоторых населенных пунктах отсутствует цифровое телевещание из-за отсутствия ретрансляторов, для которых уже в этом месяце прибудет дополнительное оборудование для подключения населенных пунктов к цифровому телевидению.

"На сегодняшний день в 326 населенных пунктах еще не установлены цифровые автоматические телевизионные ретрансляторы. По плану 65 ретрансляторов придут уже в этом месяце, первая партия уже пришла. 9 ретрансляторов уже установлены в Ошской области, 2 - в Иссык-Кульской области и один - в Чуйской области. Со дня на день ожидаем поступления еще 56 ретрансляторов. Кроме этого, вторая партия (75 ретрансляторов) по контракту придет в июне, третья партия (71 ретранслятор) будет установлена в июле-августе ", - сообщила А.Темирбекова, добавив, что некоторые из населенных пунктов не имели даже аналогового сигнала телевидения и пользовались спутниковым.

Кроме того, А.Темирбекова отметила, что переход к цифровому вещанию решил проблему с безопасностью и в приграничных районах Кыргызстана.

"Кыргызстанцы, проживающие в приграничных территориях, стали больше смотреть отечественные телеканалы. Если раньше из-за малого количества каналов и плохого сигнала кыргызстанцы, проживающие в приграничных районах, предпочитали смотреть телевидение соседних государств, то теперь уже жители приграничных районов соседних стран смотрят больше наши каналы, в частности жители Кордайского район", - добавила А.Темирбекова, отметив, что в настоящее время идут переговоры с казахскими специалистами по регулированию мощностей сигналов.

"Мы отмечали участки в Бишкеке, где есть сигналы казахстанского телевидения. Сейчас на уровне специалистов идут консультации по делимитации радиочастот, чтобы границы сигналов проходили по границе. Позже этот вопрос будет рассматриваться на уровне правительств", - добавила она.

Отметим, для телевизоров, не оснащенных прибором приема цифрового сигнала телевидения, для подключения необходимо приобрести ресивер и антенну, средняя стоимость комплекта составляет от 1500 до 2000 сомов.