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В Бишкеке прошла выставка свадебных товаров и услуг Wedding Event Expo

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425970-ru.html

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15 мая 2017, 14:15       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке с 12 по 14 мая на манеже Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта прошла самая яркая и крупная ярмарка свадебных товаров и услуг "Wedding Event Expo".
Здесь можно было встретить любого специалиста, который поможет организовать свадьбу - один из самых важных дней в жизни каждого человека.
По словам организатора выставки Салкынай Воиновой, здесь собрались профессионалы свадебной индустрии. "Самые лучшие операторы, фотографы, декораторы, флористы, свадебные салоны Бишкека представили свои услуги горожанам", - поделилась она.
В ходе выставки зрителей ждали специальные сюрпризы, выступали звезды эстрады, на сцене зажигали танцевальные коллективы, были проведены различные розыгрыши.
Как поделилась бишкекчанка Динара Асанакунова, пришедшая посмотреть на мероприятие, данная выставка прошла на высоком уровне. "Я очень рада, что у нас проходят такие ярмарки на высшем уровне, где на одной площадке представляют свои услуги лучшие компании Бишкека. Если честно, не ожидала, что будет так весело. Я три дня подряд прихожу, потому что программа насыщенная и интересная, пару раз даже выиграла классные подарки", - сказала она и поблагодарила организаторов выставки.

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