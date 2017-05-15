 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Военно-Антоновке ищут тело утонувшего подросткаВ Военно-Антоновке ищут тело утонувшего подросткаВ МВД почтили память погибших милиционеров, выполнявших служебный долгВ МВД почтили память погибших милиционеров, выполнявших служебный долг

В Кыргызстане запускается марафон по сбору средств на строительство исламского центра

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425969-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане ожидается повышения уровня воды в реках - МЧС

Реки Кыргызстана по-прежнему таят опасность селевых паводков

Штормовое: уровень воды в реках Кыргызстана приближается к критической отметке

Объявлен сбор средств для подключения ветеранов к цифровому телевидению

Борцы-вольники Кыргызстана завоевали две медали чемпионата Азии

15 мая 2017, 13:21       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Кыргызстане запускается марафон по сбору средств на строительство исламского центра (казыята) в Чуйской области. Об этом в ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил советник казы Чуйской области Азыков Таалайбек ажы.
По его словам, целью создания исламского центра является объединение людей. "Сегодня наше общество пытаются разделить по национальному признаку, цвету кожи и вероисповеданию, но мы хотим, что бы весь Кыргызстан был целым и единым, не делился на север и юг или на белых и черных, мы призываем к единству и добрососедству всех кыргызстанцев. В новом казыяте планируется проводить конференции, лекции и другие культурные мероприятия", - сказал он.
Также он добавил, что данную инициативу поддерживают более 20-ти депутатов Чуйской области.
Как рассказали участники пресс-конференции, большую часть расходов строительства готовы покрыть арабы, которые занимаются благотворительностью. "Но для начала мы должны 10% от необходимой суммы найти сами. Поэтому мы и проводим данный марафон", - отметили они.
Казыят - это территориальное подразделение муфтията, напрямую подчиняющееся муфтию.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум