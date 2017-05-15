15 мая 2017, 13:21 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Кыргызстане запускается марафон по сбору средств на строительство исламского центра (казыята) в Чуйской области. Об этом в ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил советник казы Чуйской области Азыков Таалайбек ажы.

По его словам, целью создания исламского центра является объединение людей. "Сегодня наше общество пытаются разделить по национальному признаку, цвету кожи и вероисповеданию, но мы хотим, что бы весь Кыргызстан был целым и единым, не делился на север и юг или на белых и черных, мы призываем к единству и добрососедству всех кыргызстанцев. В новом казыяте планируется проводить конференции, лекции и другие культурные мероприятия", - сказал он.

Также он добавил, что данную инициативу поддерживают более 20-ти депутатов Чуйской области.

Как рассказали участники пресс-конференции, большую часть расходов строительства готовы покрыть арабы, которые занимаются благотворительностью. "Но для начала мы должны 10% от необходимой суммы найти сами. Поэтому мы и проводим данный марафон", - отметили они.

Казыят - это территориальное подразделение муфтията, напрямую подчиняющееся муфтию.