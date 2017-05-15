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В г.Урумчи для журналистов более 20 стран проводится медийное событие "Экономический пояс Шёлкового пути"

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-g.urumc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425968-ru.html

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15 мая 2017, 13:30       Комментарии

Урумчи, 15 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР для корреспондентов более 20 стран мира с 10 мая по 19 мая проводится медийное событие "Экономический пояс Шёлкового пути".
В рамках медийного события корреспондентов знакомят с современной культурой, жизнью и бытом местного населения, с экономическо-социальным развитием СУАР.
Так, иностранным журналистам показали работу тяжело промышленной компании "Китайская железнодорожная строительная корпорация". Компания была основана в 2007 году и представляет собой предприятие, специализирующееся на исследовании, проектировании, изготовлении и обслуживании подземного оборудования и путевого хозяйства.
Как сообщил менеджер по внешней торговле Лау Же Шин, их компания ведет свою деятельность по трём основным направлениям - механизированный комплекс для прокладки тоннеля, специальная техника для проводки тоннеля методом взрыва и железнодорожные модели. "В настоящее время наша компания планирует участвовать в поставке спецтехники для строительства метрополитена в городе Москва, также ведутся переговоры по поставке спецоборудования для строительства ГЭС в Кыргызстане", - добавил он.
Данная компания считается первым брендом на китайском рынке, её продукция широко применяется в сфере строительства метрополитена, железной дороги, угольной шахты, водного хозяйства и в других отраслях.

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