Бишкекчане поблагодарили мэра за слаженную работу городских служб (фото)

15 мая 2017, 13:57 Комментарии

В зале заседаний столичного муниципалитета состоялся личный прием граждан мэром Бишкека Албеком Ибраимовым. Как сообщила пресс-служба мэрии 15 мая, в начале мероприятия местный художник Асан Турсункулов поблагодарил мэра столицы Кыргызстана Албека Ибраимова за слаженную и системную работу муниципальных служб. В знак своей признательности от имени творческих людей столицы горожанин вручил мэру авторскую картину и традиционный Ак калпак. Другая соотечественница Тамара Рахманова также в знак своей благодарности столичному муниципалитету за красивый и эстетический вид Бишкека вручила мэру недавно изданную авторскую брошюру.

Кроме этого, местные жители жаловались на работу кафе "Кебаб" и "Султан", расположенные на бульваре Эркиндик между улицами Московская и Токтогула. В частности, они выразили недовольство по отношению персонала двух кафе, которые готовят шашлык на открытом огне. Жители домов, на первом этаже которых расположены эти пункты общественного питания, жаловались на неприятные запахи и дым.

По всем обращениям горожан А.Ибраимов поручил соответствующим службам и главам муниципальных районных администраций решить все вопросы горожан по мере возможности в оперативном порядке и в кратчайшие сроки.