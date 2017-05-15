Появилось видео издевательств над волком — предположительно, снято в КР

15 мая 2017, 14:02 Комментарии
БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. В одной из групп Facebook опубликовали видео, запечатлевшее, как люди поочередно натравливают собак на волка.
Пользователь, выложивший кадры, уверяет, что они сняты в Кыргызстане.
"Вот так издеваются над пойманными дикими животными, натравливая на них собак", - пишет он.
На кадрах видно, что волк молодой и держится из последних сил.
В Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) сообщили, что изучают данную видеозапись.