В Кыргызстане откроют Реабилитационный центр для пострадавших от пыток и жестокого обращения

15 мая 2017, 13:32 Комментарии

16 мая состоится открытие Реабилитационного центра "Альтер-Эго" для лиц, пострадавших от пыток и жестокого обращения. Центр создан при поддержке Общественного фонда "Голос свободы" и Центрально-Азиатского альянса против зависимости, сообщили в фонде.

Центр на данный момент является единственным по всей Центральной Азии, оказывающий помощь лицам, пострадавшим от пыток.

"Цель – оказать помощь лицам, пострадавшим от пыток и жестокого обращения (со стороны должностных лиц) в восстановлении их физического, психического и социального благополучия. Деятельность создаваемого центра будет направлена на оказание комплексной медицинской, психологической, социальной и правовой помощи жертвам пыток; документирование физических, психических и социальных последствий пыток; реализация образовательных программ, ассоциированных с проблематикой пыток и насилия; реализация научно-исследовательских программ, ассоциированных с проблематикой пыток и насилия", – говорится в сообщении.