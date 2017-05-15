 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстан перешел на цифровое телевещание, аналоговое отключеноКыргызстан перешел на цифровое телевещание, аналоговое отключеноВ г.Урумчи для журналистов более 20 стран проводится медийное событие "Экономический пояс Шёлкового пути"В г.Урумчи для журналистов более 20 стран проводится медийное событие "Экономический пояс Шёлкового пути"

В Кыргызстане откроют Реабилитационный центр для пострадавших от пыток и жестокого обращения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425965-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане ожидается повышения уровня воды в реках - МЧС

Реки Кыргызстана по-прежнему таят опасность селевых паводков

Штормовое: уровень воды в реках Кыргызстана приближается к критической отметке

Борцы-вольники Кыргызстана завоевали две медали чемпионата Азии

Кыргызстан перешел на цифровое телевещание, аналоговое отключено

15 мая 2017, 13:32       Комментарии

16 мая состоится открытие Реабилитационного центра "Альтер-Эго" для лиц, пострадавших от пыток и жестокого обращения. Центр создан при поддержке Общественного фонда "Голос свободы" и Центрально-Азиатского альянса против зависимости, сообщили в фонде.
Центр на данный момент является единственным по всей Центральной Азии, оказывающий помощь лицам, пострадавшим от пыток.
"Цель – оказать помощь лицам, пострадавшим от пыток и жестокого обращения (со стороны должностных лиц) в восстановлении их физического, психического и социального благополучия. Деятельность создаваемого центра будет направлена на оказание комплексной медицинской, психологической, социальной и правовой помощи жертвам пыток; документирование физических, психических и социальных последствий пыток; реализация образовательных программ, ассоциированных с проблематикой пыток и насилия; реализация научно-исследовательских программ, ассоциированных с проблематикой пыток и насилия", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум