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Новую атаку вируса WannaCry прогнозирует британская разведка

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/novuyu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425964-ru.html

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Самый массовый в истории вирус WannaCry продолжает заражать компьютерные системы по всему миру, в том числе в Кыргызстане

15 мая 2017, 13:06       Комментарии

Вирус WannaCry может нанести новый удар на следующей неделе, считают представители британской разведки. Под угрозой остаются более 1,3 млн компьютеров. Об этом пишут "Известия", со ссылкой на газету Financial Times.
Возобновления хакерских атак глава Европола Роб Уэйнрайт ожидает в понедельник утром. На данный момент WannaCry нанес ущерб примерно 200 тыс. человек в 150 странах мира.
Руководитель Национального центра кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин отметил, что под атакой в Великобритании оказались не только медицинские учреждения.
Массированная хакерская атака была организована с помощью измененной программы Агентства национальной безопасности США Eternal blue. Совместив ее с вредоносной программой WannaCry, киберпреступники взломали тысячи компьютеров по всему миру.

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