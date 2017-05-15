КГМА: Создана Ассоциация студенческих научных обществ медицинских вузов

15 мая 2017, 12:17 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Создана Ассоциация студенческих научных обществ медицинских вузов, сообщает пресс-служба Кыргызской государственной медицинской академии (ГКМА) им.И.К.Ахунбаева.

По ее данным, в КГМА прошел международный круглый стол на тему "Студенческие научные общества (СНО) в медицинских вузах".

В ходе мероприятия были заслушаны доклады руководителей СНО ряда медицинских вузов Кыргызстана, а также КазНМУ (Казахстан), НГМУ (Россия) о деятельности действующих студенческих научных обществ.

В результате Круглого стола представители медицинских вузов Кыргызстана (КГМА, АзМИ, КРСУ, ОшГУ и др.) и гости из Алматы и Новосибирска решили создать Ассоциацию студенческих научных обществ медицинских вузов и подписали соответствующий Меморандум.

Цель новоиспечённой Ассоциации – оказать всемерную поддержку развитию студенческой науки в области медицины.