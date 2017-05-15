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КГМА: Создана Ассоциация студенческих научных обществ медицинских вузов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/sozdana-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425963-ru.html

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15 мая 2017, 12:17       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Создана Ассоциация студенческих научных обществ медицинских вузов, сообщает пресс-служба Кыргызской государственной медицинской академии (ГКМА) им.И.К.Ахунбаева.
По ее данным, в КГМА прошел международный круглый стол на тему "Студенческие научные общества (СНО) в медицинских вузах".
В ходе мероприятия были заслушаны доклады руководителей СНО ряда медицинских вузов Кыргызстана, а также КазНМУ (Казахстан), НГМУ (Россия) о деятельности действующих студенческих научных обществ.
В результате Круглого стола представители медицинских вузов Кыргызстана (КГМА, АзМИ, КРСУ, ОшГУ и др.) и гости из Алматы и Новосибирска решили создать Ассоциацию студенческих научных обществ медицинских вузов и подписали соответствующий Меморандум.
Цель новоиспечённой Ассоциации – оказать всемерную поддержку развитию студенческой науки в области медицины.

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