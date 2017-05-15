Проект "Кто есть кто": Весенний рост до 7 000

15 мая 2017, 12:52 Комментарии

Проект "Кто есть кто" информационного агентства АКИpress преодолел отметку в 7 тысяч биографий и продолжает работу над своим дальнейшим ростом. Прирост в 1000 биографий осуществлен за весенние месяцы этого года. "Кто есть кто" - это обширная база биографий людей Кыргызстана, а также публичных личностей других стран Центральной Азии, и связанных с ними новостей.

В частности, из последних обновлений базы наши читатели могли узнать, что:

- 40-летний предприниматель и меценат Мирлан Исагалиев, который профинансировал открытие центра гемодиализа в г. Балыкчы, открывшегося 10 марта 2017 г., окончил Институт менеджмента и предпринимательства в своем родном городе. Сейчас руководит компанией, которая занимается ремонтом дорог;

- 53-летний начальник пресс-службы МВД КР Бактыбек Сеитов окончил факультет кыргызской филологии и журналистики КНУ. Начал трудовую деятельность с должности старшего инспектора пресс-группы УВД Чуйской области. Был редактором ведомственных газет МВД до того как возглавил пресс-службу МВД КР в 2014 году;

- 45-летний председатель ГНС Октябрь Абыкаимов окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "Финансы и кредит" в 1995 году. Свою трудовую деятельность начал с инспектора отдела по НДС ГНИ по г. Бишкек;

- 64-летний Жумабек Билалиев более 40 лет работает врачом в медицинских учреждениях г. Балыкчы. Врачами также являются его супруга и дочь;

- 35-летний председатель совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" и директор филиала "Жалалабатгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" Мелис Тургунбаев окончил АУЦА по направлению "Международные отношения". В группе компаний "Газпром" проработал уже 10 лет.

Стоимость подписки на закрытые материалы "Кто есть кто" стала более доступной для частных лиц: 980 сомов в месяц и 6980 сомов в год. Полный доступ к базе для юридических лиц в месяц составляет 2500 сомов, а в год - 24 000 сомов.

Каждый из наших читателей может принять участие в дальнейшем расширении проекта, заполнив и отправив анкету для добавления новой персоны в "национальную базу данных" страны, или же предоставив дополнительные сведения о своей биографии.

Проект "Кто есть кто" открыт для предложений, пишите нам: kto@akipress.org.