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Проект "Кто есть кто": Весенний рост до 7 000

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425962-ru.html

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15 мая 2017, 12:52       Комментарии

Проект "Кто есть кто" информационного агентства АКИpress преодолел отметку в 7 тысяч биографий и продолжает работу над своим дальнейшим ростом. Прирост в 1000 биографий осуществлен за весенние месяцы этого года. "Кто есть кто" - это обширная база биографий людей Кыргызстана, а также публичных личностей других стран Центральной Азии, и связанных с ними новостей.
В частности, из последних обновлений базы наши читатели могли узнать, что:
- 40-летний предприниматель и меценат Мирлан Исагалиев, который профинансировал открытие центра гемодиализа в г. Балыкчы, открывшегося 10 марта 2017 г., окончил Институт менеджмента и предпринимательства в своем родном городе. Сейчас руководит компанией, которая занимается ремонтом дорог;
- 53-летний начальник пресс-службы МВД КР Бактыбек Сеитов окончил факультет кыргызской филологии и журналистики КНУ. Начал трудовую деятельность с должности старшего инспектора пресс-группы УВД Чуйской области. Был редактором ведомственных газет МВД до того как возглавил пресс-службу МВД КР в 2014 году;
- 45-летний председатель ГНС Октябрь Абыкаимов окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "Финансы и кредит" в 1995 году. Свою трудовую деятельность начал с инспектора отдела по НДС ГНИ по г. Бишкек;
- 64-летний Жумабек Билалиев более 40 лет работает врачом в медицинских учреждениях г. Балыкчы. Врачами также являются его супруга и дочь;
- 35-летний председатель совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" и директор филиала "Жалалабатгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" Мелис Тургунбаев окончил АУЦА по направлению "Международные отношения". В группе компаний "Газпром" проработал уже 10 лет.
Стоимость подписки на закрытые материалы "Кто есть кто" стала более доступной для частных лиц: 980 сомов в месяц и 6980 сомов в год. Полный доступ к базе для юридических лиц в месяц составляет 2500 сомов, а в год - 24 000 сомов.
Каждый из наших читателей может принять участие в дальнейшем расширении проекта, заполнив и отправив анкету для добавления новой персоны в "национальную базу данных" страны, или же предоставив дополнительные сведения о своей биографии.
Проект "Кто есть кто" открыт для предложений, пишите нам: kto@akipress.org.

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