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Какие документы подписала КР на форуме "Один пояс — один путь" в ПекинеКакие документы подписала КР на форуме "Один пояс — один путь" в Пекине

В МВД почтили память погибших милиционеров, выполнявших служебный долг

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425961-ru.html

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15 мая 2017, 13:08       Комментарии

В МВД почтили память погибших милиционеров, выполнявших служебный долг, сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, приказом Министерства внутренних дел 15 мая объявлено Днем памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.
"Чтобы увековечить память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, МВД КР делается немало: проводятся спортивные турниры и конкурсы профессионального мастерства, посвященные погибшим при исполнении, показательные выступления, открываются мемориальные доски и памятники. Но главная обязанность каждого сотрудника - помнить и передать эту память следующим поколениям блюстителей порядка", - рассказали в министерстве.
Сегодня, 15 мая, в торжественной обстановке на мемориальную доску МВД занесено имя сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга - Абдувалиева Актилека Асановича, который 19 ноября 2015 года возле дома №38 в 8 мкр. был застрелен преступниками из огнестрельного оружия.
"Помянуть участкового инспектора милиции А.Абдувалиева пришли его близкие родственники. Его сестра Азирек Абдувалиева работает инспектором группы анализа и оперативного реагирования УВД Первомайского района города Бишкек.
"Сегодня одновременно и торжественная дата, и траурный день. Сегодня мы вспоминаем погибших во время исполнения служебного долга, тех, кто до конца жизни оставались верны трудному и опасному пути, защищая права и свободы наших граждан. Наши товарищи с честью до конца своих дней боролись с преступностью. Их подвиг - это пример стойкости, мужества и чести. Мы навсегда сохраним светлый образ наших товарищей. Кыргызская милиция с 1918 года потеряло 145 самых лучших сотрудников милиции. В наших сердцах навсегда останутся имена тех, кто ценой собственной жизни выполнил служебный и гражданский долг перед Отечеством. Имена и подвиги наших героев мы помним и будем помнить всегда! Пока мы помним их, они будут рядом! Вечная память нашим товарищам, отдавшим жизнь за торжество закона и правопорядка! В словах, произнесенных ветеранами и сотрудниками МВД, звучали скорбь и почтение перед подвигом тех, кто отдал свои жизни, исполняя служебный долг. Беззаветное служение профессиональному долгу является достойным примером для молодых сотрудников, которые бережно сохраняют и продолжают славные традиции", - сказали в милиции.
В завершение мероприятия в память о погибших при выполнении служебного долга сотрудниках отдела внутренних дел собравшиеся возложили к мемориальной доске цветы и почтили их память минутой молчания.

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