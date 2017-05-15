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Какие документы подписала КР на форуме "Один пояс — один путь" в Пекине

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425960-ru.html

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На форуме "Один пояс - один путь" Минэкономики КР подписало два документа

Состоялась первая сессия форума "Один пояс – один путь" в Пекине

15 мая 2017, 12:53       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. В ходе международного форума "Один пояс - один путь", который проходит в Пекине (КНР) 14-15 мая, Кыргызстан подписал два документа, сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.
Мероприятие посвящено китайским проектам "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века". В работе форума принимают участие главы ряда государств и правительств, руководители крупных международных организаций. Общее число собравшихся превышает тысячу человек.
В рамках форума Кыргызстан подписал два документа:
<ul> <li>Программу сотрудничества по стимулированию развития малого и среднего бизнеса (между Министерством экономики КР и Министерством коммерции КНР);</li> <li>Меморандум об укреплении промышленного потенциала и инвестиционного сотрудничества (между Министерством экономики КР и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР).</li> </ul> В 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Речь идет о формировании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. В рамках инициативы планируется реализовать два проекта: "Морской Шелковый путь XXI века" и "Экономический пояс Шелкового пути". Идет работа по сопряжению последнего с Евразийским экономическим союзом.

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