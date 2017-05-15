В Бишкеке пройдет международный финансовый форум

15 мая 2017, 12:43 Комментарии

2 июня в отеле Damas пройдет Бишкекский Международный Финансовый Форум BIFF-2017. Об этом сообщают организаторы — Союз банков Кыргызстана совместно с Национальным банком КР.

Мероприятие посвящено актуальным вопросам в финансово-кредитной сфере, в том числе перспективам развития платежных технологий и сервисов, вопросам кибербезопасности, исламским принципам финансирования и финансовой грамотности населения.

Ежегодно в крупнейшем финансовом форуме участвуют более 300 профессионалов: представители местных и зарубежных банков и микрофинансовых организаций, платежных организаций, операторов мобильной связи, страховых и финансовых компаний, поставщики банковского оборудования и IT-решений. Кроме того, в мероприятии принимают участие независимые эксперты и аналитики, представители регулирующих государственных органов, владельцы бизнеса.

«Форум станет полезной площадкой для обмена мнениями, обсуждений последних тенденций в финансовом секторе, предложений готовых решений, анализа действующих проектов, поиска партнеров из Кыргызстана и других стран региона», — отмечают организаторы.

Мероприятие пройдет при партнерстве MasterCard. Соорганизаторами форума выступают Международная финансовая корпорация (IFC) и Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).