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В Бишкеке пройдет международный финансовый форум

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425959-ru.html

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15 мая 2017, 12:43       Комментарии

2 июня в отеле Damas пройдет Бишкекский Международный Финансовый Форум BIFF-2017. Об этом сообщают организаторы — Союз банков Кыргызстана совместно с Национальным банком КР.
Мероприятие посвящено актуальным вопросам в финансово-кредитной сфере, в том числе перспективам развития платежных технологий и сервисов, вопросам кибербезопасности, исламским принципам финансирования и финансовой грамотности населения.
Ежегодно в крупнейшем финансовом форуме участвуют более 300 профессионалов: представители местных и зарубежных банков и микрофинансовых организаций, платежных организаций, операторов мобильной связи, страховых и финансовых компаний, поставщики банковского оборудования и  IT-решений. Кроме того, в мероприятии принимают участие независимые эксперты и аналитики, представители регулирующих государственных органов, владельцы бизнеса.
«Форум станет полезной площадкой для обмена мнениями, обсуждений последних тенденций в финансовом секторе, предложений готовых решений, анализа действующих проектов, поиска партнеров из Кыргызстана и других стран региона», — отмечают организаторы.
Мероприятие пройдет при партнерстве MasterCard. Соорганизаторами форума выступают Международная финансовая корпорация (IFC) и  Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

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