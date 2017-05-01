Контрабанду на 1,5 млн сомов не пустили в Кыргызстан из Таджикистана

15 мая 2017, 12:48 Комментарии

Контрабанду на 1 млн 528 тыс. 795 сомов не пустили в Кыргызстан из Таджикистана, сообщает пресс-служба ГТС.

По данным ведомства, автомобиль с запрещенным грузом остановили на дороге Баткен – Ош.

"При осмотре грузового отсека обнаружены сухофрукты в ассортименте, напитки "RC" емкостью 1,5 л, масло растительное производства Таджикистана без каких либо документов оформленных в таможенном отношении. Общий вес груза составил 21 тыс. 898 кг, общая среднерыночная стоимость составила 1 млн 528 тыс. 795 сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области", – говорится в сообщении.