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Новости Кыргызстана

Таможенники задержали нелегальный груз на 1,5 миллиона сомовТаможенники задержали нелегальный груз на 1,5 миллиона сомовВ Бишкеке пройдет международный финансовый форумВ Бишкеке пройдет международный финансовый форум

Контрабанду на 1,5 млн сомов не пустили в Кыргызстан из Таджикистана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kontra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425958-ru.html

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15 мая 2017, 12:48       Комментарии

Контрабанду на 1 млн 528 тыс. 795 сомов не пустили в Кыргызстан из Таджикистана, сообщает пресс-служба ГТС.
По данным ведомства, автомобиль с запрещенным грузом остановили на дороге Баткен – Ош.
"При осмотре грузового отсека обнаружены сухофрукты в ассортименте, напитки "RC" емкостью 1,5 л, масло растительное производства Таджикистана без каких либо документов оформленных в таможенном отношении. Общий вес груза составил 21 тыс. 898 кг, общая среднерыночная стоимость составила 1 млн 528 тыс. 795 сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области", – говорится в сообщении.

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