Таможенники задержали нелегальный груз на 1,5 миллиона сомов

15 мая 2017, 12:52 Комментарии

Сотрудники оперативной таможни "Юг" задержали автомашину марки "Вольво-АР12-4Х2Т" с полуприцепом марки "KPOHE-SDR27" в селе Жапалак на автодороге Баткен - Ош. За рулем был гражданин Кыргызстана О.У.Т.

Как сообщает пресс-служба Таможенной службы, при осмотре грузового отсека данной автомашины были обнаружены сухофрукты, напитки RC емкостью 1,5 л и масло растительное производства Республики Таджикистан. На товар не было каких-либо документов. Общий вес груза - 21 898 кг, среднерыночная стоимость - 1 528 795 сомов.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.