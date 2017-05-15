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Какие документы подписала КР на форуме "Один пояс — один путь" в ПекинеКакие документы подписала КР на форуме "Один пояс — один путь" в ПекинеКонтрабанду на 1,5 млн сомов не пустили в Кыргызстан из ТаджикистанаКонтрабанду на 1,5 млн сомов не пустили в Кыргызстан из Таджикистана

Таможенники задержали нелегальный груз на 1,5 миллиона сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359846_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425957-ru.html

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15 мая 2017, 12:52       Комментарии

Сотрудники оперативной таможни "Юг" задержали автомашину марки "Вольво-АР12-4Х2Т" с полуприцепом марки "KPOHE-SDR27" в селе Жапалак на автодороге Баткен - Ош. За рулем был гражданин Кыргызстана О.У.Т.
Как сообщает пресс-служба Таможенной службы, при осмотре грузового отсека данной автомашины были обнаружены сухофрукты, напитки RC емкостью 1,5 л и масло растительное производства Республики Таджикистан. На товар не было каких-либо документов. Общий вес груза - 21 898 кг, среднерыночная стоимость - 1 528 795 сомов.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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