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Нефть подскочила на заявлениях России и Саудовской Аравии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/neft-pods...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425956-ru.html

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15 мая 2017, 12:41       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Нефть марки Brent отреагировала резким подъемом котировок на заявление министров энергетики России и Саудовской Аравии. Александр Новак и Халед аль-Фалех выступили за продление Венского соглашения по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель на девять месяцев до конца марта 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление министров.
На 6.30 мск баррель Brent торгуется около отметки 51,6 доллара.
Халед аль-Фалех заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение с прежним объемом общемирового сокращения добычи в 1,8 миллиона баррелей в сутки. В Эр-Рияде "пришли к заключению, что соглашение должно быть продлено", поскольку "желаемый уровень нефтяных запасов не будет достигнут до июня", отметил министр.
По словам Александра Новака, на предстоящей встрече в Вене 25 мая представители Москвы и Эр-Рияда будут рекомендовать всем участникам сделки присоединиться к ней еще на девять месяцев. Новак отметил, что не видит у каких-либо стран причин отказываться от продления соглашения.
Все российские нефтедобывающие компании разделяют позицию Минэнерго, сообщил российский министр.
Министры также отметили, что мировые запасы нефти сокращались в апреле-мае ускоренными темпами, а снижение запасов нефти, хранящейся в плавучих хранилищах, составило более трети с начала года.
Действие текущего соглашения, достигнутого странами ОПЕК и вне ОПЕК 10 декабря, истекает в июне 2017 года. В декабре в Вене министры картеля договорились с представителями стран, не входящих в картель, о суммарном сокращении добычи черного золота на 1,7-1,8 миллиона баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими нефтедобывающими странами в мире.
Встреча российского министра Александра Новака с саудовским коллегой, министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом проходит в понедельник, 15 мая, в Пекине на форуме "Один пояс — один путь".
Источник Lenta.ru

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