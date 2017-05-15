А.Атамбаев подписал указ о выходе из гражданства КР 125 человек (фамилии)

15 мая 2017, 12:27 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о выходе из гражданства КР 125 человек. Согласно указу, подписанному 10 мая 2017 года, удовлетворены ходатайства о выходе из гражданства следующих граждан:

1) Абдикаримов Садык Аюпжанович, 1969 года рождения, узбек, уроженец города Ош Киргизской ССР;

2) Абдуллаева (Пазилова) Феруза Мухтаржановна, 1982 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР;

3) Абдылкамитова Сурия Пархатовна, 1993 года рождения, уйгурка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;

4) Агарина (Вологдина) Евгения Витальевна, 1974 года рождения, русская, уроженка города Бийск Алтайского края РСФСР;

5) Айхембаум Рустам Геннадьевич, 1987 года рождения, еврей, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

6) Акименко (Кулагина) Елена Николаевна, 1957 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

7) Акматова Айгерим Жолчубековна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка села Ак-Там Манасского района Таласской области Киргизской ССР;

8) Акылбеков Руслан Калыбекович, 1975 года рождения, кыргыз, уроженец поселка городского типа Мин-Куш Джумгальского района Нарынской области Киргизской ССР. Вместе с ним дочь Акылбекова Роксана Мирабела, 2005 года рождения;

9) Алиева (Меньшова) Елена Сергеевна, 1987 года рождения, русская, уроженка села Нижняя Ала-Арча Аламединского района Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Алиев Алим 2008 года рождения, Алиев Амир, 2016 года рождения;

10) Альф (Нонка, Нелюбина) Альбина Валентиновна, 1970 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

11) Андриянкина (Ильенко) Наталья Алексеевна, 1961 года рождения, украинка, уроженка села Теменсу Сталинского района Киргизской ССР;

12) Антоненко Богдан Сергеевич, 2001 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики;

13) Антюфеев Виктор Константинович, 1996 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики;

14) Арипов Бохадир Абдукахарович, 1991 года рождения, узбек, уроженец города Бишкек Киргизской ССР;

15) Асанова (Бокарева) Лариса Александровна, 1984 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

16) Атиева Айсулуу, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка села Тюп Тюпского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;

17) Бабичева (Медяникова) Галина Анатольевна, 1971 года рождения, украинка, уроженка города Талас Киргизской ССР;

18) Бакеев Нурсултан Жекшенбекович, 1992 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики;

19) Бакеев Эрлан Жекшенбекович, 1994 года рождения, русский, уроженец города Нарын Нарынской области Кыргызской Республики;

20) Бакытбек уулу Жээнбек, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец села Казарман Тогуз-Тороуского района Ошской области Киргизской ССР;

21) Баранникова Ксения Сергеевна, 1993 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;

22) Бахтиярова Дилярам Бахтияровна, 1991 года рождения, уйгурка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

23) Бекбаева Сабина Рашидовна, 1989 года рождения, татарка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

24) Бекмаматов Женишбек Аширбекович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец села Ленин Сузакского района Ошской области Киргизской ССР;

25) Беспалова (Скаковская) Елена Адольфовна, 1947 года рождения, полька, уроженка села Зеленый Гай Чкаловского района Кокчетавской области Казахской ССР;

26) Бирюков (Кабакова) Виталий Владимирович, 1982 года рождения, русский, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР;

27) Бондаренко (Нефидова) Нина Алексеевна, 1961 года рождения, русская, уроженка поселка Боровое Брединского района Челябинской области РСФСР;

28) Бондаренко (Терещенко) Юлия Владимировна, 1987 года рождения, русская, уроженка села Нижняя Ала-Арча Аламединского района Киргизской ССР;

29) Бородина Ксения Сергеевна, 1994 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;

30) Буваев Чынгыз Муратбекович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец села Абдраимов Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

31) Букаткина (Устич) Светлана Евгеньевна, 1990 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

32) Буримова Александра Александровна, 1996 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;

33) Буримов Александр Михайлович, 1967 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

34) Бурховетская Олеся Павловна, 1980 года рождения, русская, уроженка села Гроздь Аламединского района Киргизской ССР;

35) Вагапова Наталья Каюмовна, 1967 года рождения, татарка, уроженка города Караганда Казахской ССР;

36) Гаврюшина (Тарасова) Людмила Игоревна, 1975 года рождения, русская, уроженка села Романовка Сокулукского района Киргизской ССР. Вместе с ней сын Гаврюшин Рустам, 2007 года рождения;

37) Гамова (Каликина) Анна Валерьевна, 1991 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней сын Гамов Дмитрий, 2014 года рождения;

38) Глотов Алексей Вячеславович, 1983 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

39) Голубева Елена Владимировна, 1961 года рождения, русская, уроженка города Пржевальск Киргизской ССР;

40) Горборукова (Дерявко) Алина Сергеевна, 1994 года рождения, русская, уроженка села Григорьевка Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Горборукова Дана, 2015 года рождения;

41) Горбунов Андрей Игоревич, 1973 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

42) Горячева Кристина Анатольевна, 1984 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

43) Гофман (Хоффманн Ойген) Евгений Андреевич, 1992 года рождения, немец, уроженец села Ленинполь Ленинпольского района Таласской области Кыргызской Республики;

44) Грищенко Диана Сергеевна, 1998 года рождения, немка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;

45) Давлетбаев Дамир Наилевич, 1994 года рождения, татарин, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики;

46) Дадаев Игорь Бахшиевич, 1974 года рождения, азербайджанец, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

47) Данилов Алексей Владимирович, 1992 года рождения, русский, уроженец села Теплоключенка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;

48) Дасценис (Касыгулова) Надира Асымгуловна, 1977 года рождения, кыргызка, уроженка села Пульгон Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР;

49) Денисова Анастасия Андреевна, 1991 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Киргизской ССР;

50) Джамбулов Аскар Утегенович, 1976 года рождения, казах, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

51) Джолчиева Алтынай Талантовна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

52) Джумагулова Гулайым Шамбетовна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Мамытов Ильяс, 2000 года рождения, Мамытов Эльдияс, 2003 года рождения;

53) Добрусева (Бережнова) Зинаида Васильевна, 1935 года рождения, русская, уроженка города Харьков Украинской ССР;

54) Дубяга (Калистратова) Елена Викторовна, 1984 года рождения, русская, уроженка села Затобольск Кустанайского района Кустанайской области Казахской ССР. Вместе с ней дочь Дубяга София, 2008 года рождения;

55) Емельянович Наталья Викторовна, 1984 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

56) Жакупбаева Куляш Мажикеновна, 1960 года рождения, казашка, уроженка села Аягуз Аягузского района Семипалатинской области Казахской ССР;

57) Жусупова Тургунбу Абазовна, 1970 года рождения, кыргызка, уроженка села Чалма Советского района Ошской области Киргизской ССР;

58) Заводских (Голдобова) Анна Васильевна, 1960 года рождения, русская, уроженка поселка Быстровка Кеминского района Киргизской ССР;

59) Иншаков Илья Иванович, 1990 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

60) Иншакова Екатерина Ивановна, 1992 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;

61) Исаканова Салтанат Ермексариевна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка села Беловодское Московского района Киргизской ССР;

62) Калыков Самаган Сатылганович, 1972 года рождения, кыргыз, уроженец поселка Токтогул Токтогульского района Ошской области Киргизской ССР;

63) Кан Юлия Валерьевна, 1977 года рождения, кореянка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

64) Канаатов Данияр Маратович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец села Новопавловка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики;

65) Каплиенко (Шишова) Лариса Павловна, 1947 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

66) Каппес (Фуфлыгина) Наталья Сергеевна, 1983 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

67) Каримбердиев Мирбек Манасович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец села Мады Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР;

68) Каримбердиева (Полпушева) Болдугул Алтымышовна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка села Жапалак Ошской области Киргизской ССР;

69) Касымбеков Токтосун Сатымбекович, 1968 года рождения, кыргыз, уроженец села Кировское Кировского района Киргизской ССР;

70) Корниенко Дмитрий Сергеевич, 1983 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ним сын Корниенко Никита, 2013 года рождения;

71) Король Вячеслав Васильевич, 1973 года рождения, украинец, уроженец города Ленинград РСФСР;

72) Кулушов Бахтияр, 1993 года рождения, кыргыз, уроженец села Кароол Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики;

73) Курбаналиев Эмирбек Анаркулович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец села Аманбаев Кировского района Таласской области Киргизской ССР;

74) Куцева Юлия Олеговна, 1983 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

75) Ладнер (Багаутдинова) Нурия Валиевна, 1962 года рождения, татарка, уроженка города Майли-Сай Ошской области Киргизской ССР;

76) Левин Александр Володимирович, 2008 года рождения, еврей, уроженец города Росток Федеративной Республики Германия;

77) Лейер (Ефремова) Елена Юрьевна, 1986 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

78) Майер (Кондубаева, Шейер) Эльмира Рысбековна, 1980 года рождения, казашка, уроженка села Петровка Московского района Киргизской ССР;

79) Малдыбаев Нурбек Жумалиевич, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец села Бурулдай Кеминского района Киргизской ССР;

80) Маркелова (Фаренбрух) Людмила Анатольевна, 1979 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней сын Фаренбрух Арсений 2003 года рождения;

81) Маткаримов Азизбек Абдукадырович, 1994 года рождения, узбек, уроженец города Кызыл-Кия Ошской области Кыргызской Республики;

82) Мельхер Денис Сергеевич, 1982 года рождения, немец, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР;

83) Мисюте Гражина Альгисовна, 1995 года рождения, немка, уроженка города Йена Федеративной Республики Германия;

84) Мюллер (Сычугова, Гарающенко) Светлана Николаевна, 1972 года рождения, русская, уроженка села Калининское Калининского района Киргизской ССР;

85) Наказнюк Анна Дмитриевна, 1993 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;

86) Невин (Неевин) Иван Михайлович, 1992 года рождения, русский, уроженец села Новопавловка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики;

87) Нестеров Юрий Игоревич, 1992 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики;

88) Низамова (Махмудходжаева) Шахсанам Абдрашитовна, 1981 года рождения, узбечка, уроженка села Нариман Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Мухутдинов Низомидин, 2006 года рождения, Низамова Ясмин, 2009 года рождения;

89) Николаева (Сисина) Валентина Николаевна, 1943 года рождения, русская, уроженка села Темир-Тау Таштагольского района Кемеровской области РСФСР;

90) Номанова Турсунай Каримовна, 1976 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР;

91) Олейникова (Алаева) Елена Владимировна, 1962 года рождения, русская, уроженка села Чапаево Приишимского района Северо-Казахской области Казахской ССР;

92) Павлуткина (Кириченко) Мария Николаевна, 1978 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней сын Павлуткин Илья 2004 года рождения;

93) Пазий Сергей Иванович, 1961 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

94) Попов Александр Владимирович, 1981 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

95) Похиленко Сергей Дмитриевич, 1989 года рождения, украинец, уроженец города Фергана Ферганской области Узбекской ССР;

96) Прыткова (Шмитц) Светлана Геннадьевна, 1973 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

97) Решевская (Вдовиченко) Ксения Сергеевна, 1984 года рождения, русская, уроженка города Алексеевка Алексеевского района Целиноградской области Казахской ССР;

98) Самсонова Наталья Николаевна, 1982 года рождения, русская, уроженка села Беловодское Московского района Киргизской ССР;

99) Свиридов Рустам Александрович (Садыков Рустам Батырович), 1988 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

100) Скопинцева (Анфилофьева) Майя Валерьевна, 1980 года рождения, русская, уроженка села Беловодское Московского района Киргизской ССР;

101) Слепченко (Шлогина) Ольга Михайловна, 1984 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

102) Сподарева Милана Витальевна, 1997 года рождения, русская, уроженка города Кара-Балта Чуйской области Кыргызской Республики;

103) Тагаева Римма Мирбековна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка города Харьков Харьковской области Украинской ССР;

104) Токтауова Кабира Демеуовна, 1964 года рождения, казашка, уроженка села Копа Аягузского района Семипалатинской области Казахской ССР;

105) Токтогулова Айнур Кадырбековна, 1968 года рождения, кыргызка, уроженка села Кен-Арал Таласского района Киргизской ССР;

106) Туткабаева Айгул Ысмаиловна, 1977 года рождения, кыргызка, уроженка города Узген Узгенского района Ошской области Киргизской ССР;

107) Фалковский Виталий Владимирович, 1957 года рождения, еврей, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

108) Фалковская (Ермакова) Лариса Васильевна, 1957 года рождения, русская, уроженка поселка Кашка Быстровского района Фрунзенской области Киргизской ССР;

109) Фомичев Гордей Анатольевич, 1998 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики;

110) Фрай (Пан) Алина Георгиевна, 1981 года рождения, кореянка, уроженка города Кант Кантского района Киргизской ССР;

111) Функ (Спичак) Надежда Владимировна, 1978 года рождения, русская, уроженка села Джаны-Джер Сокулукского района Киргизской ССР;

112) Фурманн (Мусиенко) Роман Николаевич, 1984 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

113) Халиков Ильяс Альмирович, 1989 года рождения, татарин, уроженец города Майли-Сай Ошской области Киргизской ССР;

114) Хван Олеся Викторовна, 1985 года рождения, кореянка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

115) Ходаков Павел Сергеевич, 1979 года рождения, еврей, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ним сын Ходаков Даниель, 2006 года рождения;

116) Цимбалов Максим Владимирович, 1977 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

117) Ча Рита Сун, 1953 года рождения, кореянка, уроженка села Чилик Чиликского района Алматинской области Казахской ССР;

118) Чен Станислав Сергеевич, 1986 года рождения, кореец, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

119) Чуб (Черненко) Лариса Викторовна, 1981 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

120) Шаде (Исакова) Гульжамал Жаналиевна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР;

121) Шарба Цунджеза Сардиевна, 1981 года рождения, дунганка, уроженка села Садовое Московского района Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Мабо Расул, 2004 года рождения, Мабо Фархад, 2009 года рождения;

122) Шмидер Станислав Борисович, 1970 года рождения, немец, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;

123) Эйсмонд Даниель (Эйсмонт Даниил) Олегович, 2004 года рождения, немец, уроженец города Кара-Балта Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики;

124) Эстебесова Назгул Омурбакыевна, 1978 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Кульджа Советского района Ошской области Киргизской ССР;

125) Яковлева (Таймасханова, Чиркова) Людмила Владимировна, 1988 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР.

Указ вступает в силу со дня подписания.