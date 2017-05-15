Депутат ЖК сохранил пост в руководстве Азиатской федерации борьбы

15 мая 2017, 12:09 Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу переизбран на должность вице-президента Азиатского совета Объединенного мира борьбы (AAWC, бывшая Азиатская федерация борьбы), сообщает пресс-служба парламента.

В рамках прошедшего Чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе в Индии 11 мая состоялся конгресс AAWC. Основной темой собрания стало избрание президента и вице-президентов.

В выборах участвовали 14 кандидатов из Ирана, Японии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Иордании, Катара, Сирии, Таиланда, Тайпея и Йемена. Представители 34 стран азиатского континента путем голосования избрали шестерых вице-президентов и президента AAWC.

Депутат Жогорку Кенеша (фракция "Кыргызстан"), первый вице-президент Федерации борьбы КР Дамирбек Асылбек уулу переизбран на должность вице-президента Азиатского совета Объединенного мира борьбы. Президентом стал Даулет Турлыханов (Казахстан), ранее эту должность занимал Чанг Кью Ким из Южной Кореи.

Дамирбек Асылбек уулу был избран вице-президентом AAWC в 2013 году. Это первый кыргызстанец, получивший высокий пост в Азиатском совете Объединенного мира борьбы.