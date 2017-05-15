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Депутат ЖК сохранил пост в руководстве Азиатской федерации борьбы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425953-ru.html

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15 мая 2017, 12:09       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу переизбран на должность вице-президента Азиатского совета Объединенного мира борьбы (AAWC, бывшая Азиатская федерация борьбы), сообщает пресс-служба парламента.
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Депутат Жогорку Кенеша (фракция "Кыргызстан"), первый вице-президент Федерации борьбы КР Дамирбек Асылбек уулу переизбран на должность вице-президента Азиатского совета Объединенного мира борьбы. Президентом стал Даулет Турлыханов (Казахстан), ранее эту должность занимал Чанг Кью Ким из Южной Кореи.
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