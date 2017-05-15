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В районе БЧК водитель вылетел из авто и попал под колеса — он погиб

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425952-ru.html

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Водителя, сбившего школьника в селе Ленинском, отпустили домой

15 мая 2017, 12:20       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. На пересечении улиц Школьной и Курманджан Датки (район Большого Чуйского канала) близ Бишкека в 8.30 произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Управлении патрульной милиции ГУВД Чуйской области.
Honda Stepwgn двигалась в сторону столицы и поворачивала налево, когда по встречной полосе ехал Mercedes Benz. Машины столкнулись лоб в лоб.
"Столкновение было настолько сильным, что Stepwgn начал крутиться на месте и смещаться по дороге вниз. Когда машина прокрутилась вокруг своей оси четвертый раз, водитель вылетел из салона и попал под колеса Mercedes. Он погиб на месте", - рассказал собеседник.
В ДТП пострадали два человека - одного госпитализировали, второй отказался от медицинской помощи.
На месте работает милиция.

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