В районе БЧК водитель вылетел из авто и попал под колеса — он погиб

15 мая 2017, 12:20 Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. На пересечении улиц Школьной и Курманджан Датки (район Большого Чуйского канала) близ Бишкека в 8.30 произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Управлении патрульной милиции ГУВД Чуйской области.

Honda Stepwgn двигалась в сторону столицы и поворачивала налево, когда по встречной полосе ехал Mercedes Benz. Машины столкнулись лоб в лоб.

"Столкновение было настолько сильным, что Stepwgn начал крутиться на месте и смещаться по дороге вниз. Когда машина прокрутилась вокруг своей оси четвертый раз, водитель вылетел из салона и попал под колеса Mercedes. Он погиб на месте", - рассказал собеседник.

В ДТП пострадали два человека - одного госпитализировали, второй отказался от медицинской помощи.

На месте работает милиция.