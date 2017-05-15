На спецсчет МЧС для пострадавших от стихийных бедствий в Узгене и Чон-Алае поступило почти 2,5 млн сомов

15 мая 2017, 12:00 Комментарии
На спецсчет МЧС для пострадавших от стихийных бедствий Узгенского и Чон-Алайского районов Ошской области поступило 2 млн 431 тыс. 133 сомов, сообщает пресс-служба ведомства.
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150