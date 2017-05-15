15 мая 2017, 12:02 Комментарии

Инвесторы опасаются вкладывать средства в Кыргызстан из-за теневой экономики. Об этом сегодня, 15 мая, на пресс-конференции заявила член правления Союза предпринимателей Евразийского экономического пространства "Деловой союз Евразии" Виктория Кологривова.

«Сегодня интерес инвестировать в Кыргызстан проявляют сразу несколько стран – Австрия, Венгрия, Россия, Италия и другие. Однако мы не можем привлечь инвестиции из-за того, что 90% бизнеса Кыргызстана находится в тени», — подчеркнула В. Кологривова.

Наиболее выгодные условия инвестиций, по словам эксперта, предлагают сегодня предприниматели из Венгрии.

"Венгры готовы инвестировать в сельское хозяйство, причем, создавая не совместные предприятия, а запуская полностью отечественное производство. Однако чтобы привлекать инвестиции, нам нужно выводить бизнес из тени. Мы обращаемся к предпринимателям с просьбой: выводите бизнес из тени, чтобы продавать нашу продукцию не только в Россию, но и другие страны", — рассказала Виктория Кологривова.