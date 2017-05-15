 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На счета МЧС для помощи пострадавшим при оползне и землетрясениях поступило более 2,4 млн сомовНа счета МЧС для помощи пострадавшим при оползне и землетрясениях поступило более 2,4 млн сомовНа счет МЧС поступило около 2,5 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствийНа счет МЧС поступило около 2,5 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

Инвесторы опасаются вкладывать средства в Кыргызстан из-за теневой экономики

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/invest...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425949-ru.html

Похожие новости

Контрабанду на 1,5 млн сомов не пустили в Кыргызстан из Таджикистана

В горных районах Кыргызстана селеопасно, ожидается повышение уровня воды на реках

В Кыргызстане предлагают разводить кроликов для экспорта в Китай

Проект "Таза Коом" будет финансироваться за счет донорских средств

Почти по всему Кыргызстану отключили аналоговое телевещание

15 мая 2017, 12:02       Комментарии

Инвесторы опасаются вкладывать средства в Кыргызстан из-за теневой экономики. Об этом сегодня, 15 мая, на пресс-конференции заявила член правления Союза предпринимателей Евразийского экономического пространства "Деловой союз Евразии" Виктория Кологривова.
«Сегодня интерес инвестировать в Кыргызстан проявляют сразу несколько стран – Австрия, Венгрия, Россия, Италия и другие. Однако мы не можем привлечь инвестиции из-за того, что 90% бизнеса Кыргызстана находится в тени», — подчеркнула В. Кологривова.
Наиболее выгодные условия инвестиций, по словам эксперта, предлагают сегодня предприниматели из Венгрии.
"Венгры готовы инвестировать в сельское хозяйство, причем, создавая не совместные предприятия, а запуская полностью отечественное производство. Однако чтобы привлекать инвестиции, нам нужно выводить бизнес из тени. Мы обращаемся к предпринимателям с просьбой: выводите бизнес из тени, чтобы продавать нашу продукцию не только в Россию, но и другие страны", — рассказала Виктория Кологривова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум