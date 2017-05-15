Возбуждено уголовное дело по рухнувшей в Оше карусели

15 мая 2017, 12:02 Комментарии

УВД Оша возбудило уголовное дело по рухнувшей карусели в парке имени Навои. Об этом K-News сообщили в УВД столицы.

Уточняется, что дело возбудили по статье №142 (Нарушение правил техники безопасности, повлекшее за собой причинение менее тяжкого вреда здоровью).

"Сейчас уже установлена личность арендатора данного аттракциона, проводится расследование", – сказали в ведомстве.

Напомним, в результате падения карусели в Оше пострадало три человека, один в реанимации. В момент падения на карусели находились 10 человек.