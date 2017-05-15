 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На счета МЧС для помощи пострадавшим при оползне и землетрясениях поступило более 2,4 млн сомовНа счета МЧС для помощи пострадавшим при оползне и землетрясениях поступило более 2,4 млн сомовНа счет МЧС поступило около 2,5 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствийНа счет МЧС поступило около 2,5 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

Возбуждено уголовное дело по рухнувшей в Оше карусели

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vozbuz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425948-ru.html

Похожие новости

Обрушение аттракциона в Оше: возбуждено уголовное дело

Мэрия Оша: "Создана спецкомиссия по расследованию причин обрушения карусели в парке Навои"

Очевидец: Рухнувшая в ошском парке Навои карусель была полна людей

В Оше упала карусель, есть пострадавшие

Карусель с людьми рухнула в парке Оша — 8 пострадавших

15 мая 2017, 12:02       Комментарии

УВД Оша возбудило уголовное дело по рухнувшей карусели в парке имени Навои. Об этом K-News сообщили в УВД столицы.
Уточняется, что дело возбудили по статье №142 (Нарушение правил техники безопасности, повлекшее за собой причинение менее тяжкого вреда здоровью).
"Сейчас уже установлена личность арендатора данного аттракциона, проводится расследование", – сказали в ведомстве.
Напомним, в результате падения карусели в Оше пострадало три человека, один в реанимации. В момент падения на карусели находились 10 человек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум