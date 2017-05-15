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Проект "Таза Коом" покажет первые результаты к октябрю 2017 года

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359836_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425947-ru.html

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15 мая 2017, 11:49       Комментарии

Первые результаты проекта "Таза Коом" будут достигнуты к октябрю. Об этом сегодня, 15 мая, заявил на пресс-конференции глава Госкомитета связи, коммуникации и информационных технологий Бакыт Шаршембиев.
По его словам, сейчас разработаны 4 законопроекта, которые будут сопровождать проект.
"Пакет внесен в Жогорку Кенеш. Если его подпишут, тогда с 1 июля уже все госуслуги, цифровые подписи и другие новшества будут иметь законную силу", - сказал Шаршембиев.
По предварительным подсчетам, к октябрю будет изменена система получения госуслуг. В частности, отменят получение около 10-15 справок. Они будут оформляться электронно и некоторые госуслуги можно будет получать автоматически.
"Таза Коом" - общенациональный проект по построению государства, который служит гражданам и лучше предоставляет госуслуги. Проект запускается по инициативе президента Алмазбека Атамбаева. Он разработан для построения открытого и прозрачного государства, повышения качества жизни граждан, а также улучшения условий для бизнеса.

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