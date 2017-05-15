Проект "Таза Коом" покажет первые результаты к октябрю 2017 года

15 мая 2017, 11:49 Комментарии

Первые результаты проекта "Таза Коом" будут достигнуты к октябрю. Об этом сегодня, 15 мая, заявил на пресс-конференции глава Госкомитета связи, коммуникации и информационных технологий Бакыт Шаршембиев.

По его словам, сейчас разработаны 4 законопроекта, которые будут сопровождать проект.

"Пакет внесен в Жогорку Кенеш. Если его подпишут, тогда с 1 июля уже все госуслуги, цифровые подписи и другие новшества будут иметь законную силу", - сказал Шаршембиев.

По предварительным подсчетам, к октябрю будет изменена система получения госуслуг. В частности, отменят получение около 10-15 справок. Они будут оформляться электронно и некоторые госуслуги можно будет получать автоматически.

"Таза Коом" - общенациональный проект по построению государства, который служит гражданам и лучше предоставляет госуслуги. Проект запускается по инициативе президента Алмазбека Атамбаева. Он разработан для построения открытого и прозрачного государства, повышения качества жизни граждан, а также улучшения условий для бизнеса.