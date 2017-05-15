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Для решения проблем с переходом на ЦТВ созданы мобильные группы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359839_dl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425946-ru.html

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15 мая 2017, 11:58       Комментарии

В республике создан оперативный штаб для решения вопросов, связанных с переходом на цифровое телевещание. Об этом сегодня, 15 мая, на пресс-конференции сообщила замминистра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.
Решение о создании такого штаба было принято 11 мая. В состав оперативного штаба вошли члены Госкомиссии по переходу на ЦТВ, представители правительства, акимы и мэры Бишкека и Оша. Штаб возглавляет вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.
В районные мобильные выездные группы вошли сотрудники ОАО "Кыргызтелеком", энергетики и ответственные сотрудники акимиатов. Они будут выезжать на вызовы, давать техническую консультацию при установке антенн, ресиверов и прочего.
"Принятые меры позволят минимизировать возможные технические проблемы населения в связи с переходом на ЦТВ. В частности, жители населенных пунктов, расположенных в "радиотеневой зоне", а также горожане, проживающие в многоэтажных домах, могут испытывать трудности в связи с препятствиями к доступу цифрового телеканала", - сказала Темирбекова.
Напомним, сегодня, 15 мая в 2 часа ночи в республике отключено аналоговое вещание.

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