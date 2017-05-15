В 326 селах еще недоступно цифровое телевещание

15 мая 2017, 12:10 Комментарии

В некоторых населенных пунктах отсутствует цифровое телевещание из-за отсутствия ретрансляторов. Об этом сегодня, 15 мая, на пресс-конференции сообщила замминистра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.

По ее словам, на сегодняшний день в 326 населенных пунктах (около 300 тысяч пользователей) еще не установлены цифровые автоматические телевизионные ретрансляторы. В этих селах еще доступно аналоговое телевещание.

"В основном это населенные пункты, расположенные в ущельях гор и впадинах. Согласно графику ведется соответствующая работа по подключению этих населенных пунктов к цифровому телевидению, устанавливается оборудование", - отметил Шаршембиев.

Напомним, процесс перехода к цифровому телевещанию начался в 2014 году, и на сегодняшний день по республике установлено 54 цифровых передатчика. Аналоговое телевещание в большинстве населенных пунктов отключили сегодня, 15 мая, в 2 часа ночи.