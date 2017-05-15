На счет МЧС поступило почти 2,5 млн сомов пострадавшим в Ошской области

15 мая 2017, 12:19 Комментарии

На спецсчет МЧС КР для пострадавших от оползня и землетрясения в Ошской области поступило почти 2,5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 11.00 15 мая на счет МЧС для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения поступило 1 млн 321 тыс. 924 сома 54 тыйына.

На это же время для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района на счет поступило 1 млн 109 тыс. 209 сомов 18 тыйынов.

МЧС отмечает, денежные средства поступают от государственных органов (однодневная заработная плата), учреждений, частных лиц.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение

ИНН 00103200110150

По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, тел. (0312) 54 79 01.