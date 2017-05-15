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На счет МЧС поступило почти 2,5 млн сомов пострадавшим в Ошской области

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359843_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425944-ru.html

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15 мая 2017, 12:19       Комментарии

На спецсчет МЧС КР для пострадавших от оползня и землетрясения в Ошской области поступило почти 2,5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, по состоянию на 11.00 15 мая на счет МЧС для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения поступило 1 млн 321 тыс. 924 сома 54 тыйына.
На это же время для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района на счет поступило 1 млн 109 тыс. 209 сомов 18 тыйынов.
МЧС отмечает, денежные средства поступают от государственных органов (однодневная заработная плата), учреждений, частных лиц.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение
ИНН 00103200110150
По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, тел. (0312) 54 79 01.

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