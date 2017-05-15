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В столице Йемена объявлено чрезвычайное положение из-за холеры

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359842_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425943-ru.html

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На территории столицы проходит рейдовое мероприятие под кодовым названием "Попрошайка"

15 мая 2017, 12:22       Комментарии

В йеменской столице Сане, подконтрольной повстанцам-хуситам, объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки холеры, передает Би-би-си.
Министерство здравоохранения Йемена призвало международные гуманитарные организации оказать стране помощь в борьбе с эпидемией холеры.
Система здравоохранения Йемена, сильно пострадавшая от военных действий, не может справиться с эпидемией, добавили в министерстве.
11 мая в ООН сообщили, что за последнее время от холеры в Йемене погиб 51 человек.
По данным "Красного креста", по состоянию на 14 мая число погибших составило 115 человек.
Предполагается, что число зараженных составляет от 2,7 тыс. до 8,5 тыс. человек.
В Йемене продолжается война между повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и правительственной армией, получающей поддержку коалиции во главе с Саудовской Аравией.
За время конфликта, который начался в 2014 году, в стране перестали работать около половины учреждений здравоохранения. Около 7,6 млн человек живут в областях, где нет доступа к чистой питьевой воде.
По данным ВОЗ, более 8 тыс. человек были убиты после вмешательства Саудовской Аравии в йеменский конфликт в 2015 году.

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