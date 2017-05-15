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Узбекистан и Китай намерены увеличить товарооборот до 10 млрд долларов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uzbekista...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425942-ru.html

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15 мая 2017, 11:13       Комментарии

Ташкент, 15 мая /Толонбай Курбанов - Кабар/. Узбекистан и Китай в ближайщие годы намерены довести объем товарооборота до 10 млрд долларов США. Об этом заявил находящийся с официальным визитом в Китае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Пекине, сообщили узбекистанские СМИ.
По словам Ш.Мирзиеева, в ближайшее время объем товарооборота между Узбекистаном и Китаем достигнет 5 млрд долларов и в ближайщие годы взаимная торговля вырастет в два раза.
Ш. Мирзиёев отметил, что Китай активно инвестирует в экономику Узбекистана, в частности, направил около 8 млрд долларов инвестиций в экономику страны.
По итогам 2016 года объем взаимного товарооборота составил 4,2 млрд долларов. В Узбекистане действует более 700 компаний и предприятий с участием китайского капитала.

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