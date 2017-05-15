Сборная Кыргызстана завоевала 5 медалей на чемпионате Азии по борьбе

15 мая 2017, 11:22 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сборная Кыргызстана завоевала 5 медалей на чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, который прошел в г.Нью-Дели, Индия.

Первые медали сборной принесли борцы греко-римского стиля Самат Шырдаков (весовая категория до 80 кг) и Нургазы Асангулов (до 71 кг). Оба спортсмена завоевали бронзовые медали.

Единственную золотую медаль команде принесла Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг), став двукратной чемпионкой Азии.

В последние дни соревнований две медали принесли борцы вольного стиля - "серебро" Муслим Евлаев (до 74 кг) и Магомед Мусаев (до 97 кг) у него бронза.

Всего сборную Кыргызстана представляли 17 спортсменов.