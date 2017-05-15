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Почти по всему Кыргызстану отключили аналоговое телевещаниеПочти по всему Кыргызстану отключили аналоговое телевещаниеНа форуме "Один пояс - один путь" Минэкономики КР подписало два документаНа форуме "Один пояс - один путь" Минэкономики КР подписало два документа

Министр экономики Кыргызстана в Пекине подписал два важных документа

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ministr-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425940-ru.html

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15 мая 2017, 11:32       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Министр экономики КР Арзыбек Кожошев, участвующий в международном Форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, подписал два документа. По сообщению пресс-службы Минэкономики КР, подписана Программа сотрудничества по стимулированию развития малого и среднего бизнеса между Минэкономики КР и Министерством коммерции КНР. Программу сотрудничества с китайской стороны подписал министр Чжун Шань.
Вторым документом стал Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики КР и Госкомитетом по развитию и реформам КНР об укреплении промышленного потенциала и инвестиционного сотрудничества. Меморандум с китайской стороны подписал председатель Государственного комитета по развитию и реформам Китая Хэ Лифэн.
Китайская Народная Республика на протяжении многих лет была и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из основных торговых и инвестиционных партнеров, и занимает в общем товарообороте первое место по итогам 2016 года. В 2015 году внешнеторговый оборот между двумя странами составил 1,5 млрд. долларов США и увеличился на 45,5%, в том числе экспорт составил – 80,1 млн. долларов (рост в 2,2 раза), импорт – 1468,4 млн. долларов (рост на 42,7%), сообщила пресс-служба Минэкономики КР.
В столице Китая, где проходит Форум, собрались главы ряда государств и правительств, руководители крупных международных организаций, в частности высшее руководство 28 стран. На Форуме в Китае принимают участие более 1000 человек.

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