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В ГУВД Бишкека прошел Днем памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-guvd-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425938-ru.html

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15 мая 2017, 12:09       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Сегодня, 15 мая 2017 года, приказом МВД Кыргызской Республики объявлен Днем памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Как отмечается, в этот день в ГУВД г.Бишкека прошло мероприятие памяти с участием родных, вдов, братьев и сестер погибших сотрудников, ветеранов ОВД, а также руководства и личного состава центрального аппарата столичной милиции.
"На примере их доблести и верности Присяге мы воспитываем новое поколение защитников правопорядка, достойных памяти погибших товарищей. Каждый день и ночь, наши сотрудники милиции, охраняя порядок и безопасность в городе, рискуя своими жизнями, борются с преступностью. Преступность не дремлет, но, несмотря на это, наши коллеги выходят на службу", - отметил начальник ГУВД г.Бишкек Самат Курманкулов.
Он также добавил, что со времени образования столичной милиции при исполнении обязанностей погиб 31 сотрудник.
Во время мероприятия родные и вдовы, а также руководство возложили цветы к вечному огню в ГУВД г.Бишкек.
Завершилось мероприятие маршем личного состава ЦА ГУВД г.Бишкек.

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