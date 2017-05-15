В ГУВД Бишкека прошел Днем памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников

15 мая 2017, 12:09 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Сегодня, 15 мая 2017 года, приказом МВД Кыргызской Республики объявлен Днем памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Как отмечается, в этот день в ГУВД г.Бишкека прошло мероприятие памяти с участием родных, вдов, братьев и сестер погибших сотрудников, ветеранов ОВД, а также руководства и личного состава центрального аппарата столичной милиции.

"На примере их доблести и верности Присяге мы воспитываем новое поколение защитников правопорядка, достойных памяти погибших товарищей. Каждый день и ночь, наши сотрудники милиции, охраняя порядок и безопасность в городе, рискуя своими жизнями, борются с преступностью. Преступность не дремлет, но, несмотря на это, наши коллеги выходят на службу", - отметил начальник ГУВД г.Бишкек Самат Курманкулов.

Он также добавил, что со времени образования столичной милиции при исполнении обязанностей погиб 31 сотрудник.

Во время мероприятия родные и вдовы, а также руководство возложили цветы к вечному огню в ГУВД г.Бишкек.

Завершилось мероприятие маршем личного состава ЦА ГУВД г.Бишкек.