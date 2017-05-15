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В Зимбабве крокодилы съели священника

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-zimbabv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425937-ru.html

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15 мая 2017, 12:11       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. В Зимбабве три крокодила съели церковного деятеля Джонатана Мтхетхву, который решился пересечь реку с крокодилами, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в местности, в которой обитает большое количество хищников. Как пишет издание, Мтхетхва вошел в воду, прошел примерно тридцать метров и в момент, когда он собирался выйти на берег, на него напали три крокодила.
"Мы до сих пор не понимаем, как это могло произойти, так как он молился целую неделю, а крокодилы покончили с ним буквально за пару минут", — прокомментировал случившееся один из учеников Мтхетхвы.
Издание отмечает, что на момент приезда сотрудников экстренных служб священник уже был мертв.
Ранее в Зимбабве крокодилы съели профессионального охотника Скотта ван Зила.
Источник РИА Новости

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