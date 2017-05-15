В Узбекистане стартовал фольклорный фестиваль "Бойсун бахори"

15 мая 2017, 12:13 Комментарии

Ташкент, 15 мая /Толонбай Курбанов - Кабар/. В Байсунском районе Сурхандарьинской области на юге Узбекистана начался фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" (Байсунская весна). Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минкультуры Узбекистана.

Основная цель мероприятия - содействие дальнейшему развитию культуры и искусства, возрождению национальных ценностей, сохранению и широкой пропаганде богатого наследия, традиции народного творчества, а также воспитание молодого поколения в духе любви к Родине, преданности идеям независимости, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.

Особое место в программе фестиваля отведено народным играм и традиционным зрелищным представлениям.

Культурное пространство Байсуна в 2001 году был признан ЮНЕСКО "Шедевром устного и нематериального культурного наследия", а в 2008 году оно было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Данный фестиваль проводится в Узбекистане с 2002 года.