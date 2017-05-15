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В Узбекистане стартовал фольклорный фестиваль "Бойсун бахори"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425936-ru.html

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15 мая 2017, 12:13       Комментарии

Ташкент, 15 мая /Толонбай Курбанов - Кабар/. В Байсунском районе Сурхандарьинской области на юге Узбекистана начался фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" (Байсунская весна). Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минкультуры Узбекистана.
Основная цель мероприятия - содействие дальнейшему развитию культуры и искусства, возрождению национальных ценностей, сохранению и широкой пропаганде богатого наследия, традиции народного творчества, а также воспитание молодого поколения в духе любви к Родине, преданности идеям независимости, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.
Особое место в программе фестиваля отведено народным играм и традиционным зрелищным представлениям.
Культурное пространство Байсуна в 2001 году был признан ЮНЕСКО "Шедевром устного и нематериального культурного наследия", а в 2008 году оно было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Данный фестиваль проводится в Узбекистане с 2002 года.

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