В горных районах Кыргызстана селеопасно, ожидается повышение уровня воды на реках

15 мая 2017, 11:51 Комментарии

В связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми 16-19 мая локальными ливневыми дождями, в предгорных и горных районах Кыргызстана на реках ожидается подъем уровня воды, что может привести к селевым паводкам. Об этом сообщает Кыргызгидромет. Кроме того, возможны размывы берегов и подтопление участков и территорий, прилегающих к руслам рек.

Водность большинства рек республики повышенная и составляет 129-198%.

Значительно выше нормы - 201-561% отмечался сток рек Чон Ак Суу, Ала Арча, Сокулук, Кара Балта, Чон Кайынды, Талас, Кюмюш Тоо, Нарын (г.Нарын), Большой Нарын, Узун Акмат, Падыша Ата, Кара Кулджа и Тар.

На реках Талас (Уч Кошой), Кюмюш Тоо, Узун Акмат, Чычкан, Падыша Ата, Тентек Сай, Майлуу Суу, Кара Кулджа и Тар расход воды приближен к критической отметке.