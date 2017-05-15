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В горных районах Кыргызстана селеопасно, ожидается повышение уровня воды на реках

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425935-ru.html

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Уровень рек поднимается — возможно подтопление домов в ряде сел КР

15 мая 2017, 11:51       Комментарии

В связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми 16-19 мая локальными ливневыми дождями, в предгорных и горных районах Кыргызстана на реках ожидается подъем уровня воды, что может привести к селевым паводкам. Об этом сообщает Кыргызгидромет. Кроме того, возможны размывы берегов и подтопление участков и территорий, прилегающих к руслам рек.
Водность большинства рек республики повышенная и составляет 129-198%.
Значительно выше нормы - 201-561% отмечался сток рек Чон Ак Суу, Ала Арча, Сокулук, Кара Балта, Чон Кайынды, Талас, Кюмюш Тоо, Нарын (г.Нарын), Большой Нарын, Узун Акмат, Падыша Ата, Кара Кулджа и Тар.
На реках Талас (Уч Кошой), Кюмюш Тоо, Узун Акмат, Чычкан, Падыша Ата, Тентек Сай, Майлуу Суу, Кара Кулджа и Тар расход воды приближен к критической отметке.

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