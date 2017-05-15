Одним из краткосрочных проектов "Таза коом" является ликвидация 10-15 справок для граждан, - Госкомсвязи

15 мая 2017, 11:59 Комментарии

Одним из краткосрочных проектов "Таза коом" является ликвидация 10-15 справок для граждан. Об этом 15 мая на пресс-конференции сообщил глава Госкомитета информационных технологий и связей Бакыт Шаршембиев. По его словам, на данный момент проработаны и переданы в Жогорку Кенеш 4 законопроекта для проекта "Таза коом".

"Мы надеемся, что законопроекты будут приняты до ухода депутатов на каникулы и с 1 июля будет подкреплена законодательная часть для получение электронных справок", - сказал он.

Б.Шаршембиев отметил, что первые результаты "Таза коом" будут видны с октября 2017 года, когда будут реализованы первые краткосрочные проекты.

"Один из первых краткосрочных проектов - это ликвидация 10-15 справок. Если гражданину нужна будет какая-то справка, ему не нужно будет ходить за различными справками в разные органы, потому что базы данных будут соединяться по средствам взаимодействия", - сказал он.

Б.Шаршембиев сообщил, что с реализацией "Таза коом" уменьшится взаимодействие граждан с чиновниками, это также изменит процесс принятия решений.