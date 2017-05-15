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На счета МЧС для помощи пострадавшим при оползне и землетрясениях поступило более 2,4 млн сомов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425933-ru.html

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В Оше упала карусель, есть пострадавшие

15 мая 2017, 12:04       Комментарии

На счет Министерства чрезвычайных ситуаций для населения Чон-Алайского района, пострадавшего от землетрясения 3 мая 2017 года, по состоянию на 11:00 15 мая поступило 1 млн 321 тыс. 924 сома.
Также, по данным пресс-службы МЧС, на счет для пострадавших от оползня в селе Аюу Узгенского района поступило 1 млн 109 тыс. 209 сомов.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет:
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций - для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "МЧС - для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
По вопросам ведомство просит обращаться в Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР по тел: (0312) 54 79 01.

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