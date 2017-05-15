На счета МЧС для помощи пострадавшим при оползне и землетрясениях поступило более 2,4 млн сомов

15 мая 2017, 12:04 Комментарии

На счет Министерства чрезвычайных ситуаций для населения Чон-Алайского района, пострадавшего от землетрясения 3 мая 2017 года, по состоянию на 11:00 15 мая поступило 1 млн 321 тыс. 924 сома.

Также, по данным пресс-службы МЧС, на счет для пострадавших от оползня в селе Аюу Узгенского района поступило 1 млн 109 тыс. 209 сомов.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет:

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций - для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: "МЧС - для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

По вопросам ведомство просит обращаться в Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР по тел: (0312) 54 79 01.