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Уровень рек поднимается — возможно подтопление домов в ряде сел КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425932-ru.html

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15 мая 2017, 11:38       Комментарии

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Соответствующие службы проводят необходимые работы.

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