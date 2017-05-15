Уровень рек поднимается — возможно подтопление домов в ряде сел КР

15 мая 2017, 11:38 Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. В некоторых селах на юге Кыргызстана возникла угроза подтопления домов, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В Джалал-Абадской области 11-12 мая в результате резкого повышения температуры воздуха и таяния снега в горах поднялся уровень реки Авлетим. Возникла угроза подтопления 36 жилых домов в селе Байкашка-Терек и 43 - в селе Арал. Распоряжением главы айыл окмоту Авлетим в округе введен режим чрезвычайной ситуации.

13 мая поднялся уровень реки Чанач-Сай, возникла угроза подтопления 12 жилых домов в селе Ак-Там. 14 мая в результате повышения уровня воды в реке Падыша-Ата возникла угроза подтопления 27 жилых домов в селах Орто-Токой, Жаны-Айыл и Кара-Башат.

В Ошской области оползень, сошедший и постепенно двигающийся на участке между селами Курбу-Таш и Маркс, накрыл уже 56 жилых домов, два социальных объекта и сельское кладбище.

7 мая в верхней части села Шагым воды, сошедшие из ручьев, образовали бассейн. В результате ливневых дождей возникла угроза подтопления 40 жилых домов. 12 мая поднялся уровень воды в реке Жазы, подтопление угрожает 10 жилым домам в селе Мырзаке.

Соответствующие службы проводят необходимые работы.