Обрушение аттракциона в Оше: возбуждено уголовное дело

15 мая 2017, 11:45 Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. По факту обрушения аттракциона "Цепочная карусель" в Оше, в результате которого пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь УВД города Замир Сыдыков.

Карусель рухнула в воскресенье около 17.30 в парке имени Алишера Навои. По данным городской больницы, среди 11 пострадавших трое детей. Пятерым гражданам назначили амбулаторное лечение, троим - стационарное. Один человек в тяжелом состоянии.

"Следственный отдел УВД Оша возбудил уголовное дело по статье 142 "Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за соблюдение техники безопасности, повлекшее за собой причинение менее тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса КР, - говорится в сообщении.

Между тем ошская мэрия сформировала специальную комиссию для расследования причин инцидента, об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. По ее данным, парк Навои с февраля прошлого года находится в аренде у ОсОО "Балдар келечеги". Общая площадь зоны отдыха составляет около 39 тысяч квадратных метров.

"Согласно договору, арендатор обязан провести все необходимые мероприятия по соблюдению архитектурных, санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных, технических норм и правил эксплуатации объектов на территории парка", - отметили в мэрии.

Аттракционы во всех парках Оша по поручению мэра проверят на соответствие техническим стандартам и нормам безопасности. Глава муниципалитета лично контролирует ситуацию.